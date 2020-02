Daniel Lee Martin, morto suicida il cantante accusato di abusi sessuali sui minori

Daniel Lee Martin è morto suicida: il cantante, 54 anni, era stato accusato per abusi sessuali su minorenni e venerdì non si era presentato per l'udienza in tribunale .

Daniel Lee Martin, cantante country accusato di violenza sui minori, è morto. Il corpo senza vita dell'artista è stato trovato dalla polizia della contea di Pasco, in Florida.

Daniel Lee Martin è stato trovato morto nella sua abitazione dalla polizia che doveva notificargli numerosi mandati di arresto. Martin aveva a suo carico varie denunce per sfruttamento sessuale ed adescamento di minori finalizzato alla violenza sessuale.

Quando Daniel Lee Martin non si è presentato all'udienza in tribunale prevista per venerdì scorso, la polizia della contea e gli SWAT sono andati a casa sua per arrestarlo. La presenza degli SWAT è stata richiesta dalle autorità "perché Martin aveva minacciato di far male a sé stesso e a chiunque si presentasse a casa sua". Una volta entrati nell'abitazione, la polizia ha trovato il suo cadavere e dalle prime indagini sembra che il cantante si sia suicidato sparandosi.

Martin era stato accusato nel 2018 di crimini sessuali a danno di minori nel Tennesse. Le tre vittime erano tutte di età inferiore ai tredici anni. Lo scorso mese era stato arresto in Florida per atti osceni in presenza di una minorenne e rilasciato su cauzione. Oltre come cantante Daniel Lee Martin era noto negli Stati Uniti anche per aver condotto il reality "Brotherhood Outdoors".