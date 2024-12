Daniel Craig: l'ex 007 confessa: "Non avrei mai interpretato il ruolo in Queer nel periodo di James Bond"

Daniel Craig ha ammesso che non avrebbe mai accettato di interpretare un uomo omosessuale nel film di Luca Guadagnino, Queer, se fosse stato ancora il James Bond in carica. La star ha lasciato il personaggio nel 2021 nel film di Cary Fukunaga, No Time to Die.

Tre anni dopo, Craig si sta godendo la libertà di non dover più interpretare 007, l'agente segreto più famoso al mondo, con il quale ha convissuto per ben quindici anni sullo schermo, dal primo film, Casino Royale, in poi.

Dopo 007

Intervistato dal Times, Daniel Craig ha dichiarato:"Non avrei potuto fare questo mentre facevo Bond. Sarebbe sembrato reazionario, come se stessi cercando di mostrare la mia versatilità. Non è una conversazione che avrei voluto fare perché l'ho avuta per tutto il tempo in cui ho interpretato Bond. [...] No, la vita è troppo breve".

Daniel Craig con Luca Guadagnino alla Mostra del Cinema di Venezia

Nel periodo trascorso nello smoking di James Bond, Daniel Craig aveva anche ridotto al minimo il suo programma di lavoro, per far sì che potesse ricaricare le batterie dopo ogni film. Craig divenne una star e come lui stesso ha ammesso, la gente lo voleva in ogni film.

Il ruolo in Queer

Dopo aver lasciato Bond per sempre, Daniel Craig ha accettato di recitare in Queer di Luca Guadagnino, film in cui interpreta William Lee nell'addattamento cinematografico del romanzo semi-autobiografico di William S. Burroughs.

Nel cast del film, accanto a Daniel Craig, hanno recitato anche Drew Starkey nel ruolo di Eugene Allerton, Omar Apollo, Jason Schwartzman, Lesley Manville e Henry Zaga.