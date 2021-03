Damiano David dei Måneskin è gay? La sua risposta

Damiano David, frontman dei Måneskin, il gruppo che ha trionfato a Sanremo 2021, ha risposto ad una serie di domande de Le Iene, che gli hanno chiesto conferma se è gay e la sua risposta è stata: "Non mi mi dà fastidio se dicono che sono gay".

This is Maneskin: un'immagine promozionale della band

I Måneskin si sono fatti conoscere dal grande pubblico nel 2017, quando hanno preso parte all'undicesima edizione del talent show X-Factor, dove arrivarono secondi: una piazza d'onore molto contestata dal pubblico che vedeva nel gruppo rock formatosi a Roma nel 2016 i più meritevoli per la vittoria del programma condotto da Alessandro Cattelan.

Dopo aver trionfato a Sanremo 2021 i quattro componenti dei Måneskin sono stati ospiti de Le Iene alle quali hanno rivelato dove si esibiranno a dicembre: hanno già programma due tappe a Milano e due a Roma. Ma Le Iene è un programma satirico e i quattro non hanno potuto esimersi dal sottoporsi al fuoco di fila delle domande degli autori sulla loro vita sentimentale. Damiano, in particolare, ha parlato delle voci sulla sua omosessualità rispondendo in maniera decisa: "Ricevo molte avance da parte di maschi e non mi dà assolutamente fastidio. Non mi importa nulla nemmeno se dicono che sono gay", come vedete in questo video.

Damiano però ha detto che va a letto solo con le donne: ""quante volte'? Dipende dalle settimane". Il frontman del gruppo, nato a Roma l'8 gennaio del 1999, ha svelato che una volta ha avuto una storia con una donna molto più grande di lui: "In passato ho avuto una storia con una donna più grande di me, io avevo 18 anni e lei 34, quindi sedici anni di differenza". In tanti gli hanno chiesto se tra lui è Victoria, la bassista del gruppo, c'è mai stato un flirt "Se vi piace ve lo lascio credere", ha detto Damiano che poi non ha voluto rivelare se attualmente è fidanzato, limitandosi a dire che attualmente vive da solo.