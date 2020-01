Cult, il libro di Movieplayer ti regala Empire: ecco come!

Cult. I film che ti hanno cambiato la vita, il nuovo libro di Movieplayer dedicato ai film che hanno lasciato il segno, è stato presentato a fine 2019 ma le sorprese per gli appassionati cinefili non finiscono qui, visto che chi comprerà il libro su Multiplayer.com riceverà in omaggio la rivista Empire!

Empire è il magazine che racconta il cinema e l'intrattenimento più influente al mondo. Presente sul mercato da oltre 30 anni, è considerata come il veicolo preferenziale per raggiungere cinefili e addetti ai lavori. Dalle interviste esclusive a Tom Cruise, ai reportage dal set di Tarantino, fino ai contenuti esclusivi realizzati da Ryan Reynolds, l'accesso di Empire al dietro le quinte è senza pari. Il pubblico di Empire è appassionato di cinema e ama conoscerne tutti i segreti per poi poterne discutere con gli altri.

Negli ultimi 12 mesi Empire ha ospitato sulle sue pagine contenuti esclusivi su James Cameron, Simon Pegg, Lin-Manuel Miranda, Olivia Colman (ma forse sarebbe più semplice elencare le star che non sono mai apparse sul magazine). Contenuti creati dalla redazione più competente e appassionata che una rivista di cinema possa vantare.

Il libro, ora nelle migliori librerie d'Italia Cult. I film che ti hanno cambiato la vita, parla dei film che sono entrati nella vita di tutti i giorni del pubblico, tra citazioni di frasi o intere scene e che sono i primi film che vengono in mente per trascorrere una serata di puro relax.

Attenzione: i primi 50 che compreranno il libro direttamente Cult I film che ti hanno cambiato la vita a questo link riceveranno in allegato anche una copia del nuovissimo numero della rivista Empire!

Il lavoro degli autori di Cult - Antonio Cuomo, Giuseppe Grossi e Luca Liguori - è partito dal concetto di film cult per individuare quali opere si possono fregiare di questo titolo. Un termine usato, e talvolta abusato, la cui definizione non è univoca ma variabile a seconda dei diversi punti di vista: per molti il film cult deve essere necessariamente un film di scarso successo portato poi alla ribalta da visioni e riscoperte successive; per altri ancora coincide con l'idea di classico, un film (magari d'autore) amatissimo dai cinefili e dalla critica.

Tra le pagine sono 135 i film catalogati - dal film d'animazione Akira al tenero extra-terrestre E.T., passando per Clerks o Ghostbusters - in base al genere (azione, thriller, avventura, fantastico, animazione, commedia, dramma, musical e horror): per ciascun titolo è stata realizzata una scheda dettagliata, ricca di curiosità dal backstage e, naturalmente, la segnalazione della scena cult e della frase più memorabile del film.