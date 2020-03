Cult, indovina i film nascosti, soluzione: le risposte alle domande

Se siete dei veri appassionati di cinema, avrete sicuramente provato il gioco di Movieplayer Cult: indovina i film nascosti, in cui bisognava scovare le pellicole camuffate nella schermata: è arrivato il momento di svelare la soluzione e le risposte alle domande, così potete controllare i risultati ufficiali. Avete indovinato tutto? Cosa vi siete persi per strada?

L'ambientazione del gioco è una stanza interattiva in cui sono stati inseriti 60 indizi per scovare altrettanti film da indovinare, una vera e propria avventura tra indizi e scoperte che richiamano le trame di alcuni film davvero famosi (o che forse non avete mai visto, tutti abbiamo delle strane e misteriose lacune). I più cult li trovate nel libro Cult. I film che ti hanno cambiato la vita, il nuovo libro delle firme di Movieplayer.it Antonio Cuomo, Giuseppe Grossi e Luca Liguori, acquistabile anche su Amazon.it. Ecco le soluzioni del gioco:

1 - Léon

2 - Trappola

3 - Fantozzi

4 - Gremlins

5 - Scarface

6 - Oldboy

7 - Seven

8 - Ghostbusters

9 - Il Grande Lebowski

10 - E.T. L'Extraterrestre

11 - Drive

12 - Titanic

13 - Trainspotting

14 - Shining

15 - 1997: Fuga da New York

16 - Moulin Rouge

17 - Memento

18 - Top Gun

19 - Il Re Leone

20 - Grosso guaio a Chinatown

21 - Nightmare - Dal profondo della notte

22 - Rocky

23 - Kill Bill

24 - Mary Poppins

25 - Predator

26 - Il Gladiatore

27 - Ricomincio da Capo

28 - Point Break

29 - Bastardi senza gloria

30 - Le Iene

31 - Fight Club

32 - Blade Runner

33 - Nightmare Before Christmas

34 - Donnie Darko

35 - I predatori dell'arca perduta

36 - Ritorno al Futuro

37 - Pulp Fiction

38 - Chi ha incastrato Roger Rabbit?

39 - Watchmen

40 - Arancia Meccanica

41 - Akira

42 - Terminator

43 - Matrix

44 - Forrest Gump

45 - Jurassic Park

46 - Ringu

47 - Il Cavaliere Oscuro

48 - I goonies

49 - The Rocky Horror Picture Show

50 - Mad Max: Fury Road

51 - I soliti sospetti

52 - Il Silenzio degli Innocenti

53 - Halloween - La notte delle streghe

54 - Altrimenti ci arrabbiamo

55 - La città incantata

56 - Il signore degli anelli

57 - Scream

58 - Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato

59 - L'impero colpisce ancora

60 - Poltergeist: demoniache presenze