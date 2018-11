Crow: The Legend, il trailer del film VR realizzato da Baobab e Oculus Studios

Crow - The Legend è il nuovo film realizzato grazie alla tecnologia legata alla realtà virtuale nato dalla collaborazione tra Baobab Studios e Oculus Studios, la regia è stata affidata a Eric Darnell e il progetto è stato presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia ed è ora visibile su Rift, Go e Gear VR.

John Legend, che ha doppiato il pennuto protagonista del film, ha dichiarato: "Crow: The Legend unisce narrazione e musica con la VR come nessuno aveva mai fatto prima. La realtà virtuale è un mezzo incredibile per ispirarci ad affrontare un viaggio alla scoperta di sé stessi e trovare la propria strada in momenti di difficoltà. Alla luce di ciò che sta accadendo nel mondo di oggi, è un messaggio profondo che persone di ogni estrazione sociale possono far proprio".

Il corto permette di avere un ruolo attivo mentre intorno allo spettatore si sviluppa la storia che narra la leggenda del Corvo dei nativi americani. Indossando il visore si entra nei panni de Lo Spirito delle Stagioni, con il potere di influenzare il tempo e l'ambiente circostante, utilizzando i controller Touch.

Il regista, Chief Creative Officer di Baobab, ha dichiarato: "Con un semplice gesto delle mani si potrà far crescere i fiori, far scendere la neve e far soffiare il vento". Si può anche suonare la 'musica dell'universo' come un direttore d'orchestra. Tutto questo è non solo potente, intuitivo e semplice, ma aiuta anche lo spettatore a concentrarsi su ciò che conta davvero".

La produzione ha collaborato con Native Americans in Philanthropy (NAP). Sarah Eagle Heart, CEO di NAP, è la voce del personaggio Luna: "Condividiamo la saggezza attraverso la narrazione, con storie tramandate da molte generazioni nel corso di migliaia di anni". Siamo emotivamente, fisicamente e spiritualmente connessi a queste storie che ci insegnano il bene e il male, e di danno una visione su come vivere appieno la propria vita".

Eagle Hart ha inoltre aggiunto: "Durante la sua progettazione, io e Baobab abbiamo scoperto che ci sono pochi creatori nativi americani all'interno dell'industria VR. Questo non era dovuto alla mancanza di interesse, ma piuttosto all'assenza di opportunità". In risposta a questa lacuna, Native Americans in Philanthropy hanno collaborato con Baobab, Vision Maker Media e Longhouse Media per creare la #GenIndigenous, un'associazione che ha l'obiettivo di sviluppare dei percorsi di crescita all'interno del mondo VR per i giovani nativi americani.

Ecco il trailer di Crow: The Legend: