Creuza de Mà si conclude il 2 novembre a Cagliari con Daniele Furlati e gli allievi del progetto CAMPUS

L'Auditorium del Conservatorio di Cagliari ospiterà l'ultimo appuntamento del festival di musica per cinema diretto da Gianfranco Cabiddu.

Sabato 2 novembre Cagliari ospiterà il gran finale della diciottesima edizione di Creuza de Mà - Festival & Campus, manifestazione dedicata alla musica per cinema. Sul palco dell'Auditorium del Conservatorio, a partire dalle 20,30, la magia di Silent Movies, il cinema muto musicato dal vivo.

La performance rappresenta l'esito finale del percorso di composizione per immagini diretto dal maestro Daniele Furlati, che ha permesso agli allievi e alle allieve del progetto CAMPUS di cimentarsi nella creazione di colonne sonore originali per i grandi classici del cinema muto.

L'evento, realizzato grazie alla collaborazione con Museo del Cinema di Torino, CSC Cineteca Nazionale e Cineteca di Bologna, porterà in scena l'esecuzione dal vivo delle musiche per sei cortometraggi del primo Novecento.

Seguirà la proiezione del film My cousin (USA 1918), con musiche originali dello stesso Daniele Furlati eseguite dal vivo da un ensemble di solisti eccezionali, in collaborazione con Modena Belcanto festival, Teatro comunale di Modena e Conservatorio GP da Palestrina di Cagliari.

My cousin, film del 1918 diretto da Edward José, sarà proiettato nella versione restaurata dalla Fondazione Cineteca di Bologna. Si tratta dell'unica pellicola esistente in cui appare come attore Enrico Caruso, uno dei più grandi tenori di tutti i tempi.

Sotto la direzione musicale di Daniele Furlati, si esibiranno Cristobal Campos (tenore), Michaela Bilikova(primo violino), Sara Ligas (flauto), Corrado Masoni (violino), Corrado Lepore (viola), Luigi Moccia (viola), Karen Hernandez (violoncello) e Tommaso Spada (contrabbasso).

Il progetto CAMPUS - Musica e suono per il cinema è diventato, negli anni, un elemento centrale per Creuza de Mà, uno sguardo rivolto alle generazioni di cineasti e compositori di domani. Gli allievi selezionati, che hanno la possibilità di partecipare a progetto CAMPUS, interagiscono con docenti qualificati, professionisti del settore ed esperti di cinema attraverso workshop, seminari, proiezioni e sessioni di lavoro pratiche nel corso delle quali andranno a operare sulle componenti di suono e musica per il cinema.