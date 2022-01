Costa Concordia - Trappola in mare: stasera su Nove in prima visione lo speciale sul disastro marittimo

Stasera su Nove alle 21:15 va in onda Costa Concordia - Trappola in mare, lo speciale che, a 10 anni dall'accaduto, racconta uno dei più grandi disastri marittimi della storia.

Costa Concordia - Trappola in mare è lo speciale, in onda stasera su Nove alle 21:15 in prima visione assoluta, e disponibile in streaming su Discovery+, che ripercorre, a 10 anni di distanza, uno dei più grandi disastri marittimi della storia.

La sera del 13 gennaio 2012 alle 21:45 la nave Costa Concordia, in navigazione da Civitavecchia a Savona per una crociera nel Mediterraneo, urtò il più piccolo degli scogli de Le Scole, situato a circa 500 metri dal porto dell'Isola del Giglio: l'incidente provocò uno squarcio di 70 metri nello scafo. La nave si capovolse e affondò in acque poco profonde, con oltre quattromila persone a bordo. Mentre una drammatica missione di soccorso salvò migliaia di vite, 32 persone morirono in uno dei più grandi disastri in mare dai tempi del Titanic.

Costa Concordia - Trappola in mare ricostruisce quella notte con testimonianze esclusive in prima persona dei sopravvissuti e dei soccorritori, filmati inediti, grafiche computerizzate e approfondimenti da parte dei maggiori esperti, per raccontare in maniera dettagliata i fatti di quel tragico evento.

Durante l'enorme operazione di salvataggio, mentre migliaia di passeggeri ed equipaggio cercavano disperatamente di abbandonare la nave, il capitano Francesco Schettino non era più a bordo. All'indomani della tragedia, le voci sul suo comportamento cominciarono a circolare e segnarono per sempre la sua vita. Dopo essere stato sotto l'attenzione mediatica mondiale per il suo comportamento, venne processato per omicidio colposo plurimo, lesioni colpose, naufragio e abbandono di nave e condannato in appello e Cassazione a 16 anni, oltre all'interdizione per 5 anni da tutte le professioni marittime. I misteri intorno a quell'incidente, però, sono stati davvero tutti svelati? Come è affondata la Costa Concordia? Schettino è stato l'unico responsabile di questa colossale tragedia? Cosa è realmente andato storto? Dieci anni dopo, molte sono ancora le domande senza risposta.