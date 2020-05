Coronavirus: Disney lancia le sue mascherine protettive per raccogliere fondi da devolvere in beneficenza

La Disney ha lanciato una linea di mascherine protettive che ritraggono i personaggi più amati per raccogliere fondi da devolvere in beneficenza.

I fan della Disney potranno ora comprare le maschere protettive ispirate ai film e ai personaggi più amati dello studio, contribuendo inoltre a sostenere delle organizzazioni benefiche.

The Walt Disney Company ha infatti svelato la sua nuova linea ispirata ai marchi della Disney, Pixar, Marvel e Star Wars che è disponibile per il pre-ordine al prezzo di 19.99 dollari per un set di quattro. Le maschere sono disponibili in varie taglie (small, medium e large) e hanno delle grafiche che ritraggono Topolino e Minnie, Anna ed Elsa, Woody e Buzz Lightyear, gli Avengers e Baby Yoda. Le maschere verranno poi spedite a partire da giugno.

Edward Park, senior vice presidente di Disney Store e shopDisney, ha dichiarato: "Ci rendiamo conto che è un periodo complicato per le famiglie e indossare qualsiasi tipo di maschera potrebbe essere scoraggiante. La nostra speranza è che le nostre mascherine in tessuto che ritraggono alcuni dei nostri personaggi più amati possano offrire conforto alle famiglie, ai fan e alle comunità che sono così importanti".

Disney ha inoltre annunciato che donerà fino a 1 milione di dollari ottenuti grazie ai proventi della vendita delle mascherine a Medshare, un'organizzazione nonprofit che offre materiale tecnico e protettivo agli ospedali in difficoltà in tutto il mondo. La società, inoltre, donerà un milione di mascherine che verranno consegnate ai bambini e alle famiglie appartenenti a comunità poco abbienti e in difficoltà.