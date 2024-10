Concorso 'Roberto Gavioli': l'iscrizione dei film documentari sull'industria e sul lavoro sta per concludersi

Le iscrizioni al Concorso cinematografico nazionale 'Roberto Gavioli', dedicato a film documentari sull'industria e sul lavoro, stanno per concludersi. La scadenza per iscrivere, gratuitamente, le proprie opere è infatti stata fissata per il 18 ottobre sulla piattaforma online Film Freeway.

Dove iscriversi al Concorso

Il concorso, giunto alla sua 16esima edizione, è promosso da MUSIL - Museo dell'Industria e del Lavoro di Brescia ed è intitolato al regista e produttore milanese Roberto Gavioli, scomparso nel 2007 e fondatore dello studio Gamma Film, il cui patrimonio è conservato da MUSIL.

Le opere, che possono essere iscritte al link https://filmfreeway.com/ConcorsoRobertoGavioli, devono essere state realizzate non prima dell'1 gennaio 2021.

A decretare il film vincitore nella serata di premiazione, che si svolgerà venerdì 6 dicembre, sarà una Giuria composta da dieci importanti nomi legati al mondo del cinema e al regista sarà assegnato un premio in denaro di 500 euro.

Tutte le informazioni per le iscrizioni si trovano sul sito www.musilbrescia.it/concorso_gavioli.

La giuria

In occasione della premiazione, il film sarà proiettato per il pubblico presso uno dei tre poli del Musil, la Sala del Cinema del "Magazzino delle macchine" di Rodengo Saiano, in provincia di Brescia, spazio che comprende anche una suggestiva mostra permanente dedicata al cinema, con una sala in cui sono visibili le produzioni Gamma Film, tra cui Caroselli, animazioni e film industriali, e un'ampia selezione di film documentari raccolti nelle prime 15 edizioni del Concorso Gavioli.

Il presidente della giuria sarà Silvio Grasselli, critico, ricercatore e programmatore per festival cinematografici, affiancato da nove professionisti ed esperti: Alice Arecco, programmatrice per festival ed eventi industry; Luca Bigazzi, pluri-premiato direttore della fotografia; Ruggero Eugeni, professore di Semiotica dei Media all'Università Cattolica; Giacomo Gatti, regista e storico collaboratore di Ermanno Olmi; Franco Piavoli, regista e sceneggiatore indipendente; Livia Giunti, regista e sceneggiatrice di film documentari; Flavio Vida, studioso e storico del cinema; e il giornalista e critico Nino Dolfo

René Capovin, Direttore del Museo, ha dichiarato: "Il Concorso Gavioli è per il MUSIL un grande archivio con cui raccontare le trasformazioni e le sfide del mondo del lavoro: tecnologie e persone, storie imprenditoriali ed operaie, passato e presente, il Concorso permette di rappresentare il lavoro nella sua pluralità di protagonisti e sfide. Si tratta di un'iniziativa ormai storica, visto che il museo nasce nel 2005 e la prima edizione del premio è del 2008, eppure ogni edizione rafforza le motivazioni all'origine di questa iniziativa, paradigmatica di un museo che intende intrecciare patrimonio storico e documentazione del contemporaneo".