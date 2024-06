Comicon Bergamo 2024: uno sconto sui biglietti per i lettori di Movieplayer.it

Dopo il successo della prima edizione, torna il Comicon Bergamo 2024, spin-off settentrionale della manifestazione che attira amanti di cinema, tv, fumetti, videogame, libri e molto altro. COMICON Bergamo, in collaborazione con Promoberg, è uno degli eventi più attesi del 2024, grazie all'incredibile debutto registrato con la prima edizione nel 2023: 28.000 visitatori, il maggior successo degli ultimi dieci anni tra i festival di cultura pop del Nord Italia.

L'edizione 2024 si terrà dal 21 al 23 giugno. Per i lettori di Movieplayer.it è previsto uno sconto speciale sui biglietti. Ecco le modalità per ottenerlo.

Una sorpresa: sconto per gli utenti di Movieplayer

Chi vuole partecipare al Comicon Bergamo 2024, troverà i biglietti in vendita su ticket.comicon.it, ma attenzione.

Per ottenere lo sconto sui biglietti basta inserire il codice

MULTI10 che assicura il 10% di sconto sull'acquisto di un ingresso giornaliero per Venerdì 21/6, valido fino al 20/06 per un numero limitato di biglietti.

Le anticipazioni su Comicon Bergamo 2024

Anche quest'anno Comicon Bergamo sarà caratterizzato da una rassegna ricchissima di ospiti ed eventi che affolleranno i programmi delle aree tematiche del festival: Fumetto, Cinema e serie tv, Videogame, Gioco, Asian, Musica, Cosplay, Kids, Neverland, PizzaCon. Il festival occuperà tutti gli spazi della Fiera di Bergamo, il Centro Congressi e le adiacenti aree esterne che saranno aperte anche di sera per eventi e attività.

Tra gli ospiti italiani e internazionali che incontreranno il pubblico ci sarà John Romita Jr., leggenda vivente del fumetto americano e disegnatore noto soprattutto per Spider-Man, Uncanny X-Men, Daredevil: The Man Without Fear; il disegnatore, copertinista di The Preacher e Premio Eisner Glenn Fabry; Sio, Fraffrog e Dado con la loro casa editrice Gigaciao; il poster artist Tommy Gun e il divulgatore scientifico Adrian Fartade.

Tra le prime attività degli altri settori del festival, l'area Giochi ospiterà la finale nazionale del campionato italiano di BANG!, uno tra gli eventi di gioco da tavolo che ha riscosso maggior successo negli ultimi quindici anni in Italia.

Sul Main Stage, invece, si esibirà Giorgio Vanni, cantautore e voce delle più amate sigle dei cartoni animati degli anni Duemila, che regalerà al pubblico un indimenticabile concerto dal vivo.

Per gli amanti dei videogame sono in arrivo l'attore e doppiatore Troy Baker, il compositore Austin Wintory e il game designer Andrea Pessino. Seguiteci per nuove anticipazioni.