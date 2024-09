Colman Domingo potrebbe entrare nel cast del nuovo film di Steven Spielberg

Steven Spielberg prosegue la fase di casting del suo prossimo film ancora senza titolo e secondo Deadline il candidato all'Oscar Colman Domingo sarebbe impegnato nelle trattative per unirsi al progetto prodotto da Amblin e Universal.

Il cast include già nomi del calibro di Emily Blunt, Colin Firth e Eve Hewson. A loro potrebbe aggiungersi uno dei protagonisti dell'ultima stagione dei premi, candidato all'Oscar, al BAFTA e al Golden Globe per la propria performance in Rustin.

Il film si basa su una storia di Steven Spielberg e David Koepp, storico collaboratore del regista, si sta occupando della sceneggiatura, con Kristie Macosko Krieger come produttrice. Il lungometraggio, del quale non si conosce ancora nulla, dovrebbe uscire nelle sale il 15 maggio 2026.

Colman Domingo in una scena di Rustin

Si tratterebbe di un ritorno di Steven Spielberg nella fascia primavera/estate con un blockbuster, categoria che lui stesso ha contribuito a creare parecchi anni fa con film come Lo squalo e I predatori dell'arca perduta.

Dopo anni trascorsi principalmente da caratterista a Hollywood, negli ultimi dodici mesi Colman Domingo si è distinto con un ruolo acclamato dalla critica nel film Netflix Rustin. Una performance che gli è valsa la nomination ai premi più prestigiosi di Hollywood e del cinema internazionale.

Altri complimenti gli sono giunti per la performance in Sing Sing mentre in tv è noto soprattutto per aver partecipato alla serie HBO con Zendaya, Euphoria; il personaggio di Ali gli è valso il premio Emmy come miglior attore ospite in una serie drammatica.

Quest'anno è nel cast del film di Ethan Cohen, Drive-Away-Dolls mentre nel 2025 vedremo Colman Domingo nel biopic su Michael Jackson di Antoine Fuqua nel ruolo di Joe Jackson, padre e manager del Re del Pop, al fianco di Jaafar Jackson, nipote di Jacko e protagonista dell'opera biografica dedicata ad una delle leggende nella storia della musica.