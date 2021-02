Colette - Un amore più forte di tutto: stasera su Rete 4 il film che racconta una storia d'amore ad Auschwitz

Va in onda stasera su Rete 4 alle 21:25 Colette - Un amore più forte di tutto, film che racconta una storia d'amore nel campo di concentramento di Auschwitz, tratto dall'opera dello scrittore Arnošt Lustig.

Colette - Un amore più forte di tutto è il film in onda stasera su Rete 4 alle 21:25. Pellicola slovacca del 2013 diretta da Milan Cieslar, è il racconto di un'intensa storia d'amore ambientata ad Auschwitz.

Ambientato nel corso della Seconda Guerra Mondiale, Colette - Un amore più forte di tutto ha come protagonisti Vili (Jirí Mádl) e Colette (Clémence Thioly), due giovani innamorati che, catturati dalle SS, vengono mandati nel campo di concentramento di Auschwitz.

I due, che si trovano in zone del campo diverse, cercheranno in tutti modi di stare insieme e vivere la loro storia d'amore nonostante la situazione disperata...

La storia raccontata nel film si basa sul romanzo A girl from Antwerp dello scrittore ceco di origini ebraiche Arnošt Lustig, nominato per il Premio Pullitzer, che sfuggì alle persecuzioni naziste saltando dal treno che nel 1945 lo stava portando al campo di concentramento di Dachau. La colonna sonora originale è del compositore islandese Atli Örvarsson, noto agli appassionati di serie TV per aver composto le musiche del franchise "Chicago".