Clayface e Dynamic Duo: i film DC Studios hanno una data di uscita

Clayface, il film prodotto da Warner Bros e DC Studios, ha ora una data di uscita: l'appuntamento nelle sale americane è infatti stato fissato all'11 settembre 2026.

Il progetto tratto dai fumetti non ha ancora un regista che si occuperà del lungometraggio e nemmeno un potenziale protagonista.

L'arrivo di Clayface

Matt Reeves, che ha portato al successo The Batman, sarà coinvolto come produttore di Clayface insieme a Lynn Harris.

Mike Flanagan ha ideato il progetto come una tragedia dalle sfumature horror-thriller. Il personaggio, infatti, non sarà proposto come un villain e potrebbe debuttare sul grande schermo nel sequel del film con star Robert Pattinson che arriverà nelle sale il 2 ottobre 2026.

Clayface ha debuttato nei fumetti nel numero 40 di Detective Comics nel giugno 1940. Tra le pagine è un attore che ha scelto di usare l'identità di un personaggio che ha interpretato in un film horror dopo aver iniziato ad agire nel mondo del crimine. Il corpo del personaggio è fatto di argilla e Clayface è apparso nel corso degli anni in vari film, serie televisive, progetti animati e videogiochi.

DC Studios, James Gunn e Peter Safran alla guida della nuova divisione Warner: è rivoluzione?

Il progetto animato

Warner Bros Pictures Animation e DC Studios hanno inoltre fissato la data di uscita di Dynamic Duo al 30 giugno 2028, prenotando inoltre la presenza nelle sale Imax.

Al centro della trama ci saranno le origini di Dick Grayson e Jason Todd, ovvero i Robins.

Arthur Mintz sarà regista del film, mentre la sceneggiatura è firmata da Matthew Aldrich.

Nel team della produzione ci sono Theresa Andersson, Reeves e Harris.

Lo studio ha inoltre fissato la data di uscita di un film, ancora senza un titolo, al 29 maggio 2026.