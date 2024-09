Claudio Simonetti ospite oggi a Lucca Effetto Cinema 2024, le sue musiche horror cuore dell'evento

Stasera tutti in piazza San Michele per ballare con le musiche da paura di Claudio Simonetti, evento clou di Lucca Effetto Cinema.

Le melodie da brivido di Claudio Simonetti animeranno la nuova edizione di Lucca Effetto Cinema. L'evento, che da sempre fa parte del Lucca Film Festival, fonde tutte le arti in una serata a tema cinema che animerà il centro città per coinvolgere la cittadinanza. Organizzato in collaborazione con il Comune di Lucca e la Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest, l'evento prenderà il via nel pomeriggio per proseguire fino a notte inoltrata.

Come da tradizione, cuore dell'evento sarà Piazza San Michele che quest'anno ospiterà il leader dei Goblin Claudio Simonetti. L'autore di tante colonne sonore horror, a lungo collaboratore di Dario Argento, farà ballare la piazza con la sua dance elettronica da brivido. Simonetti, celebre musicista, compositore, direttore d'orchestra e fondatore del gruppo progressive rock Goblin, ha firmato le colonne sonore di Profondo Rosso, Suspiria, Phenomena, Opera e Tenebre, ma anche il recente Dracula 3D e i cult di George A. Romero, Dawn of the Dead/Zombi e Wampyr. Durante l'evento, Simonetti offrirà al pubblico una esperienza sensoriale unica. Sarà preceduto e accompagnato dal DJ lucchese David Martinelli, in arte Obladave, che farà ballare il pubblico con le colonne sonore più iconiche del grande schermo.

Claudio Simonetti: "Io, Dario, i Goblin e Profondo rosso a lume di candela"

La sfida

Lucca Effetto Cinema sarà l'occasione per un gustosa sfida tra compagnie teatrali ed esercizi commerciali, visto che ci saranno dei riconoscimenti economici stabiliti da una giuria proveniente dal mondo della settima arte. Il Premio della Giuria per i Performer, del valore di 500 €, sarà assegnato alla migliore performance, mentre il Premio della Giuria per i Locali, un premio di 500 € in stoviglie ecosostenibili offerto da Naturanda di Bartoli Spa, sarà conferito alla miglior scenografia a tema.

Tra i partner dell'edizione 2024 figura anche Games Heroes Academy di Lucca, un'accademia lucchese dedicata alla formazione di content creator offrendo a tre performers vincitori, tre percorsi differenti da usufruire all'interno dell'Academy. La Games Heroes Academy crede nell'importanza di creare una sana comunità in presenza intorno ai ragazzi, fatta di attività e servizi che li aiutino, li sostengano e gli diano gli strumenti per sviluppare al meglio i propri progetti.

La proiezione

Una Proiezione Speciale arricchirà ulteriormente l'evento di Lucca Effetto Cinema 2024 all'interno del ricco programma del Lucca Film Festival, grazie alla Fondazione Banca del Monte di Lucca e il supporto del Lions Club Lucca Le Mura. Sarà proiettato Lucca Effetto Cinema di Gino Bertini, Italia, 2022, un documentario di 28 minuti che si collega all'omonimo libro del professor Vincenzo Placido. Questo lavoro descrive in dettaglio le location di Lucca utilizzate nel cinema. Il documentario, scritto a quattro mani da Placido e Glauco Borella, ripercorre oltre 50 anni di sodalizio tra la città e il cinema, celebrando tutte le pellicole girate nel territorio. Il libro e il documentario hanno rappresentato una fonte d'ispirazione che ha dato vita anche all'evento Lucca Effetto Cinema. La proiezione è prevista per il giorno venerdì 27 settembre ore 18:00 presso l'auditorium Banca del Monte.

Lucca Effetto Cinema 2024 è un evento gratuito e aperto a tutti, offrendo un'opportunità unica per vivere il cinema e l'arte nella suggestiva cornice del centro storico di Lucca. Per conoscere tutti i partecipanti all'undicesima edizione è possibile trovare una mappa online sul sito di luccafilmfestival.it, sezione Lucca Effetto Cinema.