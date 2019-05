Cip & Ciop agenti speciali: Akiva Schaffer regista del film

Cip & Ciop agenti speciali avrà un adattamento cinematografico e Disney ha scelto Akiva Schaffer come regista del progetto.

Cip & Ciop agenti speciali, la famosa serie televisiva della Disney, diventerà un film e alla regia ci sarà Akiva Schaffer (The Lonely Island).

Il progetto potrebbe essere destinato al servizio di streaming Disney+ che debutterà sul mercato americano in autunno, anche se lo studio non ha ancora rivelato i progetti relativi alla distribuzione del lungometraggio.

La produzione del film, che sarà un insieme di riprese live-action ed effetti speciali in digitale, sarà curata da David Hoberman e Todd Lieberman, già nel team di I Muppet e La Bella e la Bestia.

Cip & Ciop agenti speciali ha debuttato sugli schermi televisivi nel 1989 e mostrava i due simpatici scoiattoli alle prese con lavori da detective e mentre aiutavano altri animali. Lo show è andato in onda per tre stagioni e la sceneggiatura del film è stata scritta da Dan Gregor e Doug Mand.

Per Disney+ verranno realizzati film e serie tv originali che andranno ad arricchire il già nutrito catalogo proposto agli spettatori che troveranno sulla piattaforma in esclusiva anche progetti legati al Marvel Cinematic Universe e Star Wars.

