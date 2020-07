CinemAmbiente in Valchiusella 2020 al via domani, ecco il programma

CinemAmbiente in Valchiusella 2020 prende il via domani e si concluderà il 9 agosto 2020, ecco la prima tranche del programma.

Ormai appuntamento fisso dell'estate green, CinemAmbiente in Valchiusella prende il via domani giovedì 30 luglio. Per tutte le proiezioni e tutti gli eventi, a ingresso e partecipazione gratuiti, sono aperte le prenotazioni (obbligatorie) sul sito www.cinemambiente.it.

GIOVEDÌ 30 LUGLIO, BROSSO La prima tappa di Cinemambiente in Valchiusella 2020 è giovedì 30 luglio a Brosso, dove in serata verrà proiettato il film La Glace et le Ciel (piazza Sclopis, ore 21.30), di Luc Jacquet, con cui l'autore del celebre La marcia dei pinguini fa di nuovo rotta per l'Antartide seguendo i ricordi di Claude Lorius, uno dei padri della moderna glaciologia. La proiezione sarà preceduta da un incontro (alle ore 21) con Luca Mercalli, presidente della Società Meteorologica Italiana. Al film è abbinato il cortometraggio Two°C di Maxime Contour. In mattinata prendono il via anche le passeggiate guidate. Nella prima si andrà alla scoperta della permacultura in Valchiusella, per comprendere i principi alla base della tipologia di agricoltura che coniuga sostenibilità e gestione etica della terra. Nel pomeriggio si iniziano anche le attività per ragazzi (dagli 8 anni). Come primo appuntamento viene proposto anche ai più giovani di scoprire che cosa significa "coltivare sostenibile" (Località Balmella, ore 15.30) e, in specifico, che cos'è la permacultura, attraverso una visita a un'azienda agricola, produttrice di erbe aromatiche e officinali, dove ci si potrà divertire a costruire utili "bombe di semi".

VENERDÌ 31 LUGLIO, VAL DI CHY La seconda tappa della rassegna, venerdì 31 luglio, è nel Comune di Val di Chy. L'appuntamento serale è con il film Antropocene: L'epoca umana (Campo sportivo di Alice Superiore, ore 21.30), di Jennifer Baichwal, Nicholas de Pencier e Edward Burtynsky, vincitore del Premio del pubblico all'ultimo Festival CinemAmbiente. La proiezione sarà preceduta da un incontro (alle ore 21) con Don Luigi Ciotti, che si soffermerà sulle risposte dell'enciclica Laudato si' alla crisi ecologica. La passeggiata guidata del mattino seguirà le tracce del Medioevo in Canavese (con partenza dalla Chiesa di Pecco, ore 10) tra ruderi di antiche costruzioni, reperti architettonici e pittorici visibili lungo il percorso dalla morena di Pecco al Castello di Arondello. Nelle attività pomeridiane dedicate ai ragazzi si imparerà a distinguere, anche attraverso giochi di riconoscimento, le diverse erbe di montagna e a utilizzarle per produrre il detersivo naturale (Cascina Meira, via provinciale per Lessolo 31 - Alice Superiore, ore 16).

SABATO 1 AGOSTO, RUEGLIO Nella terza tappa, a Rueglio, sabato 1 agosto, si affronta il tema dell'agricoltura etica e socialmente sostenibile con la proiezione serale di The Harvest(Campo sportivo, ore 21.30). Ambientato in una comunità di sikh stanziati nell'Agro Pontino e in prevalenza occupati come braccianti nella filiera agricola locale, il film è un originale docu-musical che si focalizza sulla piaga del caporalato e dello sfruttamento dei migranti nel lavoro dei campi. La proiezione sarà preceduta da un incontro (alle ore 21) con Andrea Paco Mariani, regista del film, e con Giorgia Giudice e Ottavia Pieretto, promotori della campagna #dietacaporalatofree di Slow Food Youth Network.

In mattinata, il cartellone delle passeggiate guidate propone di sperimentare il bagno di foresta (con partenza dalla piazza del Municipio, ore 10), pratica di benessere originaria del Giappone - dove oggi è comunemente diffusa come metodo di cura e prevenzione di varie malattie - che si basa sulle virtù terapeutiche delle emissioni degli alberi. L'iniziativa è a cura dell'Associazione Eco di Foresta. L'appuntamento pomeridiano per i ragazzi sarà in un locale laboratorio caseario per imparare a produrre il formaggio (con partenza dalla piazza del Municipio, ore 16), ma anche per capire, attraverso giochi di ruolo, quali sono le giuste norme di comportamento quando a guardia di un gregge ci sono cani o, addirittura, nel caso in cui ci si imbatta in un lupo vero.

DOMENICA 2 AGOSTO, VALCHIUSA La prima parte di proiezioni si conclude domenica 2 agosto, nel Comune di Valchiusa, con Good Things Await - Buone cose ci attendono (Parcheggio di Vico Canavese, Strada Provinciale 64, ore 21.30), di Phie Ambo. Ambientato in Danimarca, il film segue le traversie di Niels, agricoltore idealista che gestisce la sua fattoria secondo i principi dell'agricoltura biodinamica. La proiezione sarà preceduta da un incontro (alle 21) con Stefano Scavino, referente del Presidio Slow Food del Carciofo del sorì, Federico Chierico, promotore del progetto Paysage à Manger, e Roberto Costella, legale rappresentante di Slow Food Piemonte e Valle d'Aosta. La passeggiata mattutina propone una visita a Le Orchère, "balcone" naturale di Vico Canavese, accompagnata da cenni storici su terrazzamenti e architettura (con partenza da piazza Garibaldi, Vico Canavese, ore 10) che rendono tanto caratteristici i paesaggi e i centri abitati della Valle. Le attività per i ragazzi della prima settimana si concluderanno con un'esplorazione del mondo degli anfibi (Lago di Meugliano, ore 16), condotta, anche in questo caso, con giochi di ruolo attraverso cui si imparerà a conoscere e riconoscere comportamenti e stadi evolutivi delle diverse specie.

LUNEDÌ 3 AGOSTO, VALCHIUSA - LAGO DI MEUGLIANO (eventi e appuntamenti speciali) Istituito nella scorsa edizione, torna anche quest'anno lo spazio riservato ai libri. L'appuntamento, lunedì 3 agosto, al Lago di Meugliano (al ristorante "L'incontro", alle ore 18), è con il nuovo romanzo dell'alpinista e scrittore Enrico Camanni Una coperta di neve, edito da Mondadori. Giallo di montagna ricco di suspense e colpi di scena, reso particolarmente coinvolgente dall'ambientazione in cui la neve, con la sua temibile mutevolezza e imprevedibilità, gioca un ruolo da co-protagonista, il libro sarà presentato dall'autore a dialogo con la scrittrice Claudia Manselli.

MARTEDÌ 4 AGOSTO, RUEGLIO - CIMA BOSSOLA (eventi e appuntamenti speciali) L'intera giornata di martedì 4 agosto sarà dedicata al "Benessere in natura", nuova iniziativa speciale, realizzata dal Comune di Rueglio, che si inserisce quest'anno nel cartellone della rassegna a ideale complemento di un soggiorno green. Sempre martedì 4 agosto, al Rifugio Cima Bossola, il cartellone propone un altro appuntamento speciale: una "serata astronomica" (dalle ore 21.30), dedicata all'osservazione delle stelle, in cui gli astrofili Paolo Chiaberto e Mario Peaquin guideranno una passeggiata tra le costellazioni estive con l'ausilio di un puntatore laser.