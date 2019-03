Cinecittà World: ecco le novità del 2019 per il parco dei divertimenti!

C'è un solo posto in Italia dove l'ospite può volare a bordo di un Cinema Volante, sfidare la furia dei Dinosauri, diventare il protagonista di Assassin's Creed, giocare con la neve tutto l'anno e rinfrescarsi nella Cinepiscina: è Cinecittà World, il nuovo parco divertimenti del Cinema e della TV di Roma che nel 2019 ha aggiunto tantissime novità.

Quest'anno dal 23 marzo il parco aggiunge 6 novità: per un totale di 40 Attrazioni, 6 Spettacoli al giorno e 7 Aree a Tema. 30 ettari di emozione e suggestione, in cui la magia veste l'esperienza del visitatore e la rende unica, vera, indimenticabile. Cinecittà World, l'Antica Roma, Spaceland, il Far West, Adventureland, l'area acquatica Sognolabio e la new entry Il Regno del Ghiaccio sono i mondi immersivi del parco, dedicati ai grandi generi del cinema e separati da portali scenografici.

Le 6 attrazioni che saranno inaugurate nel 2019 arricchiscono l'offerta di divertimento che comprende già Altair, la montagna russa con 10 inversioni, il coaster indoor Inferno, Aktium, la montagna russa acquatica, l'immersive tunnel Jurassic War, con il suo viaggio nella foresta dei Dinosauri, la Horror House, percorso tra i set da paura del cinema, il mega playground Giocarena e la Cinepiscina, prima piscina cinematografica in un parco a tema.

"Gli ospiti a Cinecittà World sono protagonisti di esperienze immersive, che realizziamo con le tecnologie più avanzate, la realtà virtuale, i simulatori, i set cinematografici e gli attori" - dichiara l'Amministratore Delegato Stefano Cigarini - "ed il fatto che i visitatori siano triplicati in due anni dimostra il successo di questo nuovo modello di Experience Park".

Cinecittà World ospita inoltre film e produzioni TV, dove il pubblico può assistere e/o partecipare da protagonista/attore, anteprime cinematografiche ed un ricco calendario di eventi (disponibile sul sito www.cinecittaworld.it). L'ingresso costa €24 (19 il ridotto fino a 10 anni), il pacchetto 2 giorni parco + hotel costa €49, come l'abbonamento annuale. Il parco è collegato a Roma (dalla Metro Eur Palasport) da un servizio di bus navetta.