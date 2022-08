Cinecittà: un incendio negli studi cinematografici ha distrutto spazi e scenografie

A Cinecittà si è verificato un incendio che sta distruggendo molte delle scenografie presenti nell'area.

Il Messaggero riporta le dichiarazioni di Tiziana, scenografa di ASC, che ha dichiarato che sono già crollate parte delle scenografie di Tonino Zera per il film L'ombra di Caravaggio, diretto da Michele Placido, e Young Pope di Paolo Sorrentino.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, la situazione a Cinecittà sarebbe stata davvero drammatica e sarebbe stata quasi a rischio anche la casa del Grande Fratello.

Il rogo degli studios è iniziato intorno alle 15.30 circa e i vigili del fuoco sono prontamente intervenuti per le operazioni di spegnimento delle strutture.

Le fiamme sarebbero divampate dal set di Firenze del Quattrocento, dove non erano però in corso riprese cinematografiche. Il fuoco avrebbe poi generato delle piccole esplosioni, tuttavia la situazione sarebbe sotto controllo anche se l'area è avvolta dal fumo e non sono ancora state individuate le cause.

I carabinieri della stazione di Cinecittà sono presenti sul luogo e si occuperanno delle indagini non appena sarà tutto messo in sicurezza.