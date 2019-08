Christian Serratos interpreterà Selena Quintanilla nella serie Netflix?

La serie biografica dedicata alla vita di Selena Quintanilla, prodotta per Netflix, potrebbe avere come protagonista Christian Serratos.

Christian Serratos potrebbe interpretare la star della musica Selena Quintanilla in una nuova serie Netflix.

Il progetto è stato annunciato a dicembre e racconterà la storia dell'iconica popstar messicana.

Selena: The Series racconterà la storia della leggendaria Selena Quintanilla, seguendo come i suoi sogni diventano realtà, i drammi avvenuti nella sua vita e le scelte che lei e la sua famiglia devono prendere mentre affrontano il successo, la famiglia e la musica.

Christian Serratos, attualmente nel cast di The Walking Dead, sembra stia concludendo le trattative con la produzione dello show che verrà scritto e prodotto da Moisés Zamora.

Nel team di produttori ci sono Jaime Dávila, Rico Martinez, Suzette Quintanilla, Abraham Quintanilla Jr., e Simran A. Singh.

Selena è stata una delle artiste latinoamericane più famose della sua generazione ed è stata cantautrice, modella, attrice e stilista. La giovane è morta nel 1995 all'età di 23 anni per mano dell'ex presidente del suo fan club.

La sua storia è già diventata un film biografico nel 1997 con protagonista Jennifer Lopez.