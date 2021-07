Chi sono i figli di Fabrizio De André, Cristiano e Luvi

Fabrizio De André o Faber, soprannome spesso utilizzato da amici e i fan datogli da Paolo Villaggio, è stato uno dei più grandi poeti in musica che l'Italia abbia mai conosciuto. Ecco chi sono i suoi figli, Cristiano e Luvi, entrambi musicisti e cantanti che hanno avuto la possibilità di esibirsi insieme al padre durante i suoi ultimi concerti.

Cristiano De André

Faber in Sardegna & L’ultimo concerto di Fabrizio De André: Fabrizio e Cristiano De André sorridenti in una scena del documentario

Cristiano è nato il 29 dicembre 1962 dal matrimonio di Fabrizio con Enrica "Puny" Rignon. Il figlio di De André ha studiato per cinque anni al Conservatorio Paganini, dove ha imparato a suonare la chitarra, il violino e altri strumenti. Il suo debutto arriva nei primi anni 80 grazie al gruppo musicale "i Tempi duri", con il quale incide "Chiamali Tempi Duri".

Faber in Sardegna & L’ultimo concerto di Fabrizio De André: il grande cantautore genovese in una scena del documentario

Dopo lo scioglimento della band Cristiano partecipa a Sanremo e vince il premio della critica, in seguito incide il suo primo album, "Cristiano De André". L'anno successivo partecipa di nuovo al Festival di Sanremo, piazzandosi secondo con il brano "Dietro la porta", scritto con Daniele Fossati. Il cantautore ha 4 figli da due diverse compagne: Fabrizia, i gemelli Francesca e Filippo, e Alice.

Luvi De André

Faber in Sardegna & L’ultimo concerto di Fabrizio De André: Fabrizio De André con la moglie Dori Ghezzi in una scena

Luisa Vittoria, detta Luvi, è la seconda figlia di Faber, nata nel 1977 dalla sua relazione con Dori Ghezzi. Luvi, appena ventenne, ha preso parte assieme alla madre e a Cristiano all'ultimo splendido tour in giro per l'Italia del padre, Mi innamoravo di tutto, culminato con il celebre concerto presso il Teatro Brancaccio. La giovane cantante, che ha un figlio piccolo di nome Demetrio, aveva precedentemente esordito come corista in "Anime salve" e nel 2006 ha debuttato come solista con l'album "Io non sono innocente", scritto per lei da Claudio Fossati, figlio di Ivano Fossati.