Chi è Gabby Petito: la storia della travel blogger scomparsa e ritrovata morta

Gabby Petito era scomparsa alla fine di agosto ed è stata trovata morta il 19 agosto a Teton, nel Wyoming: ecco chi è la travel blogger e perché il suo caso sta appassionando l'America.

Chi è Gabby Petito

Gabrielle Petito è nata nel 1999 a Blue Point, New York. Nel 2019 si è fidanzata con Brian Laundrie e si è trasferita in Florida dove viveva con il ragazzo e la famiglia di lui. Gabrielle e Brian amavano viaggiare e postare video e foto delle loro avventure sui canali Instagram, YouTube e TikTok. Lo scorso 2 luglio avevano iniziato un nuovo viaggio, questa volta il loro intento era dimostrare cosa significasse "viaggiare da nomadi". I due avevo stabilito come punto di partenza Long Island e come punto di arrivo l'Oregon, mentre le tappe intermedie di questa avventura sarebbero state Colorado, Utah e Wyoming. L'ultimo post pubblicato da Gabrielle, prima di sparire, è del 26 agosto, la ragazza appare sorridente e tra le mani ha una zucca di stoffa. Un post su Halloween condiviso con due mesi di anticipo sulla festa.

La scomparsa di Gabby Petito

Pochi giorni dopo questo scatto, il primo settembre, Brian Laundrie è tornato a casa senza la sua fidanzata. Dopo dieci giorni la famiglia Petito ha denunciato la scomparsa di Gabrielle. La polizia ha chiesto informazioni al suo fidanzato ma lui si è rifiutato di rispondere alle domande degli inquirenti e non ha fornito spiegazioni sul perché avesse lasciato la ragazza da sola e, soprattutto, dove l'avesse vista l'ultima volta. Da alcuni giorni il ragazzo è scomparso e gli inquirenti non sanno dove si trova.

Il ritrovamento del cadavere di Gabby Petito

Domenica 19 settembre 2021, in una foresta dello Wyoming, è stato trovato il corpo di una ragazza, l'FBI ha confermato che si tratta del cadavere di Gabby Petito. L'agente Charles Jones in una conferenza stampa ha dichiarato "L'identificazione forense non è stata completata per confermare al 100% che abbiamo trovato Gabby, ma la sua famiglia è stata informata. Come ogni genitore può immaginare, questo è un momento incredibilmente difficile per loro". Al momento non si conoscono le cause del decesso della ragazza, ovvero non si sa se Gabby sia morta per un incidente o sia stata assassinata.

La lite tra Gabby Petito e Brian Laundrie

Lo scorso 12 agosto Gabby Petito e Brian Laundrie avevano avuto un forte litigio in un supermercato nello stato dello Utah. Un cliente aveva avvisato la polizia che, arrivata sul posto, aveva calmato i due ragazzi e aveva chiesto a Brian di dormire per una notte in albergo. Il video è stato reso pubblico dalla polizia di Moab. I due fidanzati avevano tranquillizzato la pattuglia arrivata sul posto dicendo "è tutto a posto siamo innamorati e fidanzati".