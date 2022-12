Chainsaw Man: in arrivo nei teatri giapponesi un adattamento live-action

Il manga Chainsaw Man verrà adattato in uno spettacolo teatrale che debutterà in Giappone nell'autunno 2023.

L'anime Chainsaw Man ha avuto un grande successo e la storia di Tatsuki Fujimoto sta per essere al centro del primo progetto live-action.

I fan del manga che segue la storia dell'orfano Denji e di Pochita, il Diavolo Motosega, dovranno però organizzare un viaggio con destinazione Giappone per poter scoprire se il nuovo adattamento sarà meritevole.

Chainsaw Man sarà infatti trasformato in uno spettacolo teatrale che debutterà in patria a settembre e ottobre 2023. La regia sarà curata da Fumiya Matsuzaki.

Attualmente non è stato svelato in che modo si riuscirà a portare sul palco in modo fedele la storia, considerando i tanti elementi sovrannaturali, le creature e i demoni coinvolti nella trama.

L'account ufficiale di Chainsaw Man The Stage ha confermato che Denji, Aki, Power e Makima saranno protagonisti a teatro.

La notizia sarà comunque particolarmente apprezzata dai fan, considerando inoltre che MAPPA non ha ancora confermato la produzione della seconda stagione dell'anime.