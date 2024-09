Chad McQueen, interprete di Dutch in Karate Kid, è morto a 63 anni

L'attore e pilota Chad McQueen, figlio dell'attore Steve McQueen, è morto all'età di 63 anni nella giornata di mercoledì 11 settembre 2024, era famoso per il suo ruolo da villain in Karate Kid.

Chad McQueen è morto all'età di 63 anni nella giornata di mercoledì 11 settembre 2024 a Palm Springs.

L'attore, figlio di Steve McQueen, era nato il 28 dicembre 1960 ed era famoso per aver interpretato Dutch nei film di Karate Kid.

L'annuncio della famiglia

La moglie di Chad McQueen, Jeanie, e i suoi figli Chase e Madison hanno rilasciato un comunicato in cui annunciano tristemente la morte di Chad McQueen dichiarando: "Il suo notevole percorso come nostro padre amorevole, insieme al suo incrollabile impegno nei confronti di nostra madre, sono stati veramente un esempio di una vita piena di amore e dedizione. La sua passione per le corse automobilistiche non solo sottolineava il suo talento eccezionale, ma è stato inoltre un modo per onorare il lascito di suo padre, una dimostrazione dei valori che sono stati instillati in lui".

L'annuncio prosegue ricordando: "Ha tramandato la sua passione, la sua conoscenza e impegno a noi e continueremo a portare avanti non solo la sua eredità, ma anche quella di nostro nonno. Come famiglia, abbiamo bisogno di affrontare questo periodo difficile e chiediamo gentilmente di rispettare la nostra privacy mentre ricordiamo e celebriamo la sua vita straordinaria".

La vita e la carriera dell'attore

Chad McQueen aveva interpretato Dutch, uno dei membri del dojo Cobra Kai, nel film Karate Kid - Per vincere domani e nel sequel del 1986. Il personaggio è diventato popolare per essere spietato e aver incoraggiato Johnny Lawrence (William "Billy" Zabka") a picchiare brutalmente Daniel LaRusso (Ralph Macchio) durante la serata del ballo di Halloween.

Durante la seconda stagione della serie Cobra Kai, disponibile su Netflix, si scopre che Dutch è in prigione. McQueen non era riuscito ad apparire negli episodi a causa di alcuni impegni che avevano ostacolato la sua possibilità di essere coinvolto sul set.

Chad è apparso anche in film come New York Cop e Red Line, ma si era principalmente dedicato alla sua passione per le corse automobilistiche, partecipando a eventi come la 24 ore di Le Mans e fondando la McQueen Racing, che sviluppa macchine e moto.

Nel 2006 la sua carriera come pilota era finita a causa di un incidente in cui aveva quasi perso la vita durante l'evento Daytona International Speedway's Rolex.

McQueen era sposato con Jeanie e ha avuto i figli Chase, Madison e Steven, attore famoso per aver recitato in The Vampire Diaries.