C'è tempo: il film di Walter Veltroni con Stefano Fresi stasera su Rai3 in prima visione

Una prima visione attende il pubblico stasera su Rai3: alle 21:20 va in onda C'è tempo, la commedia diretta nel 2019 da Walter Veltroni, che vede protagonisti Stefano Fresi e Simona Molinari.

C'è tempo: un'immagine del film

Stefano (Stefano Fresi) è un quarantenne precario e immaturo, vive in un paesino di montagna, ama osservare gli arcobaleni e fa un lavoro bizzarro: è l'addetto alla manutenzione di uno specchio che illumina il paesino piemontese.

Alla morte del padre, mai conosciuto, scopre di avere un fratellastro tredicenne, Giovanni (Giovanni Fuoco), fin troppo adulto per la sua età. Senza alcuna intenzione di prendersene cura, Stefano parte per Roma e ne accetta la tutela solo per ricevere in cambio un generoso lascito.

Profondamente diversi, i due intraprendono un viaggio in macchina che, fra diffidenze iniziali e improvvise complicità, si colora a ogni tappa.

L'incontro con la cantante Simona (Simona Molinari), in tour con sua figlia, sarà la svolta nel rapporto tra Stefano e Giovanni che, strada facendo, scopriranno quanto essere fratelli possa essere sorprendente, proprio come un arcobaleno.

Nel cast di C'è tempo, oltre agli interpreti già citati, figura anche Jean-Pierre Léaud nei panni di se stesso, uno dei volti più noti di sempre del cinema francese, indimenticabile protagonista de I 400 colpi.