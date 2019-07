Castle: il canale interamente dedicato alla serie tv da oggi su Sky!

Da stasera su FoxLife arriva il canale dedicato interamente a Castle, la famosa serie tv con Nathan Fillion!

Su FoxLife+1 si accende Foxlife Castle, temporary channel dedicato alla storia d'amore e alla collaborazione lavorativa tra Richard Castle, famoso scrittore di libri gialli (Nathan Fillion, Modern Family, Una serie di sfortunati eventi, Santa Clarita Diet) e la detective Kate Beckett (Stana Katic, Superman: Unbound, 24, E.R. - Medici in prima linea). Andranno in onda 24 ore su 24 tutte e otto le stagioni della serie (173 episodi), per rivivere le vicende della squadra omicidi della polizia di New York e la storia sentimentale dei due protagonisti.

Il rapporto tra i due non sarà sempre facile, anche a causa dei loro caratteri molto diversi: tra continue incomprensioni, Richard e Kate impareranno prima a collaborare sul piano lavorativo, per poi unirsi in una relazione molto più profonda sul piano affettivo. Nelle tre settimane di programmazione troveremo anche gli altri personaggi più amati della serie: oltre ai già citati Richard Castle, e Kate Beckett, ci saranno Javier Esposito (Jon Huertas, Elementary, This is us), altro detective della sezione omicidi e Kevin Ryan (Seamus Dever, Titans, General Hospital, Streghe) collega della polizia di New York.