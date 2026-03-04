La casa nella prateria, il reboot Netflix della mitica serie ha una data d'uscita

Dopo averla anticipata per molti mesi, Netflix ha finalmente rivelato la data d'uscita del suo reboot de La casa nella prateria, mitica serie statunitense andata in onda dal 1974 al 1983 per un totale di 204 episodi.

Lo show è ispirato alla serie di romanzi dal titolo originale Little House (La piccola casa nella prateria), saga iniziata nel 1932 e durata fino al 1943 (se non consideriamo il libro postumo del 1971) della scrittrice statunitense Laura Ingalls Wilder.

La casa nella prateria, un'immagine dal reboot Netflix

Quando uscirà in streaming La casa nella prateria

La nuova serie reboot, anch'essa basata sull'amata serie di libri, debutterà il 9 luglio 2026. La serie è stata annunciata per la prima volta nel gennaio 2025.

Il cast include Alice Halsey nei panni di Laura Ingalls, Skywalker Hughes in quelli della sorella maggiore di Laura, Mary, Luke Bracey nei panni di Pa, ovvero Charles Ingalls, e Crosby Fitzgerald in quelli di Ma, cioè Caroline Ingalls.

La casa nella prateria: il bacio tra Melissa Gilbert e Dean Butler

Qual è la storia della famiglia Ingalls

In parte dramma familiare pieno di speranza, in parte epico racconto di sopravvivenza e in parte storia delle origini del West americano, questo nuovo adattamento dei celebri libri semi-autobiografici Little House di Laura Ingalls Wilder offre una visione caleidoscopica delle difficoltà e dei trionfi di coloro che hanno plasmato la frontiera.

Ingalls Wilder pubblicò otto libri della saga negli anni '30 e '40, mentre un nono volume fu pubblicato postumo nel 1971. I libri sono basati sulla sua infanzia nel Midwest americano alla fine del 1800. Ad oggi sono state vendute oltre 73 milioni di copie.

Quante stagioni avrà il reboot di Netflix

Contemporaneamente all'annuncio della data d'uscita de La casa nella prateria, il colosso dello streaming ha anche rinnovato la serie per una seconda stagione. È molto probabile che se già il debutto dovesse avere successo, arriverà la conferma di ulteriori stagioni.

Rebecca Sonnenshine è la showrunner e produttrice esecutiva della serie, mentre alla regia troviamo Sarah Adina Smith, Julie Anne Robinson, Kat Candler, Erica Tremblay, Sydney Freeland.