Cartoons On The Bay 2023: premiata la leggenda della stop motion Ian Mackinnon

Il produttore e leggenda della stop motion Ian Mackinnon ritirerà il Premio Studio of the Year di Cartoons On The Bay 2023 assegnato allo Studio Mackinnon & Saunders.

Il produttore e leggenda della stop motion Ian Mackinnon sarà presente a Cartoons On The Bay - International Festival of Animation, Transmedia and Meta-Arts 2023 per ritirare il premio Studio of the Year 2023 assegnato allo Studio Mackinnon & Saunders. Giunto alla 27a edizione, l'evento, promosso da Rai e organizzato da Rai Com, torna dal 31 maggio al 4 giugno 2023 a Pescara, dopo il successo dello scorso anno. Mackinnon farà anche parte della giuria internazionale del festival, che assegnerà i Premi Pulcinella delle varie categorie del concorso.

Ian Mackinnon è uno dei direttori creativi e co-fondatori della Mackinnon & Saunders, azienda leader nel mondo nello sviluppo dei personaggi nell'animazione e produttori nello stop motion di alta qualità e nell'animazione digitale in 2D. Per oltre trent'anni il team della Mackinnon & Saunders ha dato vita ad alcuni dei personaggi più conosciuti nel mondo in film, serie tv, pubblicità e cortometraggi. Tra le creazioni, i puppets per il recente Pinocchio di Guillermo del Toro, realizzato per Netflix e vincitore nella categoria del Miglior Film d'Animazione del Premio Oscar e del Golden Globe, ma anche quelli per Fantastic Mr. Fox di Wes Anderson, per Mars Attacks! e Frankenweenie di Tim Burton e per La sposa cadavere, di Mike Johnson e dello stesso Burton. Lo studio Mackinnon & Saunders collabora attivamente all'animazione nel mercato inglese con la BBC e non solo. Tra i titoli realizzati negli anni, figurano Il Postino Pat, Wanda e l'Alieno, Twirlywoos, Moon & Me, Raa Raa the Noisy Lion, e, recentemente, l'antologia The House, 90 minuti di stop motion e animazione per Netflix e la serie The Sound Collector, prodotta da EagleVsBat.

A Cartoons on the Bay saranno ospiti anche il regista e produttore cinematografico britannico Peter Lord e il regista e produttore israeliano Ari Folman che riceveranno il Premio alla Carriera.

