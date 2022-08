Carmen Scivittaro: morta la Teresa Diacono di Un posto al sole, aveva 77 anni

Carmen Scivittaro è morta: l'attrice si è spenta in seguito ad una malattia. L'annuncio è stato dato da Walter Melchionda e Alberto Rossi due attori di Un posto al Sole, la soap girata a Napoli in cui la Scivittaro ha recitato dal 1998 al 2018 vestendo i panni di Teresa Diacono.

Walter Melchionda, che gli appassionati di Un posto al Sole conoscono come Luigi Cotugno, ha scritto su Facebook: "Cara Teresa Riposa In Pace. Un dispiacere enorme"

Alberto Rossi, il Michele Saviani della soap ambientata a Napoli, dopo aver pubblicato un post su Instagram, nelle storie del social ha detto: "Purtroppo è successo l'inevitabile. È una notizia che non avremmo mai voluto avere. Sapevate che Carmen non era con noi da parecchio tempo, per motivi prima di salute del fratello, poi di salute suoi. Era da un po' che non la sentivamo, perché non voleva che la contattassimo. È arrivata questa notizia. Venticinque anni insieme. Era una grande artista, una grande professionista. Niente, è così. Salve a tutti"

Carmen Scivittaro, nata a Napoli il 24 marzo 1945, è entrata nel mondo dello spettacolo come drammaturga muovendo i suoi primi passi di attrice in teatro. Il successo arriva grazie al ruolo di Teresa Diacono nella serie della Rai "Un posto al sole". Carmen abbandonerà il set solo nel 2018 per motivi di salute.

L'attrice ha lavorato per il grande schermo nei film La posta in gioco, Matilda e Il verificatore. Carmen Scivittaro in televisione è stata vista anche nella miniserie L'eredità della priora, in Il fascino dell'insolito e nella serie TV La nuova squadra.