Carlo Chatrian eletto nuovo direttore del Museo del Cinema di Torino

L'ex direttore della Berlinale subentra a Domenico Di Gaetano e resterà in carica come direttore del Museo torinese per un quinquennio.

Carlo Chatrian è il nuovo Direttore del Museo Nazionale del Cinema di Torino - Fondazione Maria Adriana Prolo, e resterà in carica per un quinquennio. La scelta del nome di Chatrian, ex direttore del Festival di Berlino, è stata unanime.

Il profilo di Chatrian è stato ritenuto il più idoneo a ricoprire il ruolo di Direttore della Fondazione, il nuovo direttore subentrerà a Domenico Di Gaetano, che ha diretto il Museo dal 2019 portando a casa un successo come la Mostra di Tim Burton, ospitata nella Mole da Ottobre 2023 ad aprile 2024.

"Accolgo questa nuova avventura con entusiasmo" ha dichiarato Carlo Chatrian. "Non vedo l'ora di iniziare a lavorare con il personale del Museo e di affiancare la loro competenza e professionalità mettendo al servizio di quest'istituzione, che sento vicina, le conoscenze maturate in anni di lavoro all'estero e la passione che da sempre mi anima".

Cambio al vertice

Il Comitato ringrazia Domenico De Gaetano per aver guidato il Museo in questi anni complessi, riuscendo nell'impresa di far crescere i visitatori e renderlo un polo culturale attrattivo e di caratura internazionale, aprendolo ai nuovi linguaggi del cinema.

Carlo Chatrian (Torino, 1971), scrittore e giornalista, ha iniziato la sua carriera collaborando con riviste di cinema. È stato programmatore e consulente di diversi e istituzioni: Museo Nazionale del Cinema di Torino, Filmmaker Doc di Milano, Alba International Film Festival (di cui è stato anche vicedirettore), Courmayeur Noir in Festival, Festival dei popoli di Firenze, Cinéma du Réel di Parigi, Cinémathèque suisse di Losanna, Visions du Réel di Nyon e direttore della Fondazione Film Commission Vallée d'Aoste.

Dal 2012 al 2018 è stato direttore artistico del Festival di Locarno, e dal 2020 al 2024 direttore artistico del Festival di Berlino.