Cannes 2021: a Unclenching the Fists di Kira Kovalenko il premio Un Certain Regard

A Cannes 2021 sono stati assegnati i premi della sezione Un Certain Regard e la giuria guidata dalla regista e sceneggiatrice Andrea Arnolds hanno premiato Unclenching the Fists di Kira Kovalenko.

I riconoscimenti sono stati decisi in collaborazione con la regista e sceneggiatrice Mounia Meddour, l'attrice Elsa Zylberstein, il regista e sceneggiatore Daniel Burman e il regista e attore Michael Covino.

Andrea Arnold, annunciando i riconoscimenti di Un Certain Regard 2021, ha spiegato come ha lavorato con i suoi colleghi: "Nelle nostre conversazioni le due cose che stavamo dicendo costantemente sono state 'Questo film è davvero coraggioso' e 'Questo film è stato fatto con il cuore'. Molti dei film erano pieni di passione e molti dei film parlando di argomenti difficili da affontare. Vorremmo riconoscere il coraggio e il meraviglioso lavoro di tutti i filmmaker. I loro film hanno creato dei dibattiti energici".

Ecco i premi:

Premio Un Certain Regard

Unclenching the Fists (Razzhimaya Kulaki) diretto da Kira Kovalenko

Premio della Giuria

Great Freedom (Grosse Freiheit) diretto da Sebastian Meise

Premio Ensemble

Good Mother (Bonne Mère) diretto da Hafsia Herzi

Premio Coraggio

La civil diretto da Teodora Ana Mihai

Premio Originalità

Lamb diretto da Valdimar Johannsson

Menzione Speciale