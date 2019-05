Cannes 2019: la testa decapitata di Donald Trump su un poster scatena le polemiche

Al Festival di Cannes 2019 il poster del film When Women Rule the World ha scatenato le polemiche a causa dell'immagine della testa decapitata di Donald Trump.

Al Festival di Cannes 2019 è scoppiata una piccola polemica a causa del poster di un film presentato al Mercato che mostrava la testa decapitata del presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

L'immagine è stata realizzata per promuovere When Women Rule the World, il debutto alla regia dello sceneggiatore e produttore Sheldon Silverstein.

Il poster così discusso ritrae una donna dagli abiti succinti che ha in mano la testa mozzata del miliardario, con tanto di cappello rosso con scritto Make America Great Again. Il film When Women Rule the World è ambientato nel 2121, dopo che Donald Trump ha causato l'apocalisse dando il via alla terza Guerra Mondiale. Il presidente degli Stati Uniti ha infatti fatto scivolare il mondo nel caos dopo un disaccordo con il leader russo Vladimir Putin a causa delle dimensioni del proprio pene.

I protagonisti sono Michael Bray, alla guida di un famoso reality show, e la sua fidanzata russa Maria Putin. La coppia, insieme alla produttrice Susan Tolby e al brillante nerd ed esperto in social media Jon Dawson stanno guidando con direzione Las Vegas per iniziare la produzione della loro ultima serie televisiva, Showgirl Wars, quando si ritrovano coinvolti in un vortice temporale e vengono trasportati nel futuro, nel 2121, ritrovandosi così alle prese con una Terra segnata dal conflitto mondiale, dai cambiamenti climatici e con la popolazione decimata.

La foto del poster del film ha scatenato molte polemiche, essendo considerata inappropriata e una mancanza di rispetto nei confronti del presidente.

Ecco il poster e il trailer del film:

