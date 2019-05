Cannes 2019: un’emozionante proposta di matrimonio sul red carpet

Cannes 2019, la proposta di matrimonio arriva... sul red carpet. E' capitato nella giornata di oggi, con il romantico fuori programma di una coppia che si è resa protagonista di un momento speciale.

Cannes 2019: una proposta di matrimonio sul red carpet di A Hidden Life

Un tappeto rosso indimenticabile nella prima domenica di Cannes 2019, almeno per una giovane coppia: proprio durante il passaggio degli ospiti per il red carpet del nuovo film di Terrence Malick presentato in concorso (ne abbiamo parlato nella nostra recensione di A Hidden Life) e dopo il passaggio della Palma d'oro alla carriera Alain Delon, un giovane uomo ha approfittato dell'occasione molto glamour per fare una proposta di matrimonio alla propria compagna.

Il momento è passato per lo più inosservato, celato dal folto passaggio di ospiti sul tappeto rosso, ma dalla prova fotografica che abbiamo raccolto la proposta sembra aver avuto esito positivo. Chissà se avrà da ridire la direzione del festival di Cannes, che già dallo scorso anno ha vietato i selfie sul red carpet e potrebbe trovarsi costretta ad aggiungere altre voci alla lista dei divieti.

