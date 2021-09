Brave and beautiful anticipazioni 3 settembre 2021: Suhan legge la lettera del padre di Cesur e...

Brave and beautiful torna domani, venerdì 3 settembre 2021 alle 14:45 su Canale 5, con una nuova puntata: Suhan legge la lettere del padre di Cesur e non riesce a rimanere indifferente.

Cesur raggiunge Suhan, come anticipa il promo dell'episodio 45, e le dà una delle due parti che compongono la lettera di suo padre e le chiede di trovare la parte mancante che Korhan ha sicuramente nascosto in casa. Poi le chiede di leggerla e di fargli sapere se la considera la lettera di un suicida. Qualora fosse così, le promette che non farà riesumare il corpo di Hasan e che abbandonerà i suoi piani di vendetta. Suhan si rende conto che non è una lettera di addio e dice a Cesur di procedere con la riesumazione. Huseyn e Mehmet aiutano Tahsin a indagare sul nuovo procuratore, hackerando il suo computer personale e leggendo lo scambio di email avuto con Cesur.

La soap turca di Canale 5 va in onda dal lunedì al venerdì intorno alle 14:45 su Canale 5.

Sarà possibile seguire naturalmente la soap in contemporanea anche in streaming grazie al servizio Mediaset Infinity