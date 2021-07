Brave and beautiful anticipazioni 29 luglio 2021: Tahsin si risposa e Suhan è disperata

Brave and beautiful torna domani, giovedì 29 luglio 2021 alle 14:45 su Canale 5, con una nuova puntata: Tahsin ha deciso di risposarsi ma Suhan non è affatto d'accordo.

Brave and beautiful torna con la puntata di giovedì 29 luglio 2021 su Canale 5 alle 14:45. Nelle anticipazioni Suhan viene sconvolta da una notizia che cambierà volto alla sua famiglia.

Tahsin infatti ha deciso di non dedicarsi soltanto agli affari: vuole sposare la donna che da tempo è al suo fianco, Adalet.

Purtroppo le reazioni in famiglia non sono quelle che si possono sperare in certe circostanze: i suoi figli prendono malissimo la notizia, e a nulla servono i tentativi di Cahide di riportare la concordia. In particolare è Suhan ad avere maggiori problemi con la decisione del padre: in preda alla collera, decide di provare a dimenticare per un po' l'infausta notizia grazie all'alcol... e alla compagnia di Cesur, come anticipa il promo dell'episodio 19.

La soap turca di Canale 5, che tornerà in onda giovedì 29 luglio 2021, va in onda dal lunedì al venerdì intorno alle 14:45 su Canale 5.

Sarà possibile seguire naturalmente la soap in contemporanea anche in streaming grazie al servizio Mediaset Infinity.