Brave and beautiful anticipazioni 23 agosto 2021: Tahsin finisce finalmente in tribunale?

Brave and beautiful torna domani, lunedì 23 agosto 2021 alle 14:45 su Canale 5, con una nuova puntata: Cesur riesce finalmente a trascinare Tahsin in tribunale?

Brave and beautiful torna con la puntata di lunedì 23 agosto 2021 su Canale 5 alle 14:45. Le anticipazioni annunciano un deciso cambio di rotta: Cesur potrebbe finalmente aver trovato in modo per trascinare Tahsin in tribunale.

Cesur si reca nell'ufficio del sindaco per lamentarsi che nella sua tenuta non c'è né acqua né elettricità e chiede spiegazioni, come anticipa il promo dell'episodio 35. È arrivato il giorno dell'udienza. Cesur, Banu e Rifat vogliono convincere il giudice istruttore a portare la vicenda in tribunale in modo che si sappia che i quadri appartenevano alla famiglia di Cesur e che Tahsin se ne era appropriato indebitamente. Adalet è spaventata al pensiero che tutto venga alla luce, ma Tahsin la rincuora e cerca di ritirare la denuncia di furto per evitare spiacevoli conseguenze.

Mentre Kohran si reca in tribunale, vede Hulya. La insegue per farle confessare la verità, ma viene fermato dalla polizia e Hulya riesce a far perdere le sue tracce. Alla fine il giudice istruttore decide di trasmettere gli atti al tribunale.

Sembra che Cesur sia riuscito a ottenere quello che voleva: portare Tahsin davanti alla legge.

La soap turca di Canale 5, che tornerà in onda domani, lunedì 23 agosto 2021, con la nuova puntata della settimana, va in onda dal lunedì al venerdì intorno alle 14:45 su Canale 5.

Sarà possibile seguire naturalmente la soap in contemporanea anche in streaming grazie al servizio Mediaset Infinity.