Brave and beautiful anticipazioni 17 agosto 2021: è il giorno delle nozze per Suhan e Cesur

Brave and beautiful torna con la puntata di martedì 17 agosto 2021 su Canale 5 alle 14:45. Le anticipazioni annunciano che è arrivato il giorno delle nozze, ma non tutti reagiranno con entusiasmo...

Cesur e Suhan stanno per sposarsi di nascosto. Un matrimonio che apparentemente è frutto di un accordo, ma che in realtà desiderano davvero. Cahide e Mihriban vengono a saperlo; Cahide apprende anche dell'esistenza di un testamento della sua defunta suocera che stabilisce l'eredità dei suoi figli: dopo il matrimonio, Korhan ha ottenuto il possesso di tutti gli uliveti, mentre Suhan sposandosi avrà l'intera Tenuta Korludag. Sconvolta, cerca di avvisare Tahsin perché impedisca la celebrazione delle nozze. Intanto Tahsin è chiamato a deporre dal Procuratore e, appresa da Korhan la notizia dell'imminente matrimonio, ha un malore. Durante la celebrazione, Suhan scopre che Cesur le ha mentito, ma decide comunque di sposarlo.

Intanto grazie a Banu, Rifat viene rilasciato, come mostra il promo dell'episodio 32.

