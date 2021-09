Brave and beautiful anticipazioni 10 settembre 2021: Tahsin è disposto a raccontare tutto, ma...

Brave and beautiful torna con la doppia puntata di domani, venerdì 10 settembre 2021 su Canale 5 alle 14:45. Le anticipazioni annunciano che Tahsin è finalmente disposto a vuotare il sacco, ma solo a patto che sua figlia rispetti una condizione.

Dopo l'operazione Tahsin chiede a Korhan e al fidato Salih di rimanere in ospedale per la notte, come anticipa il promo dell'episodio 54. Rimasti soli, Tahsin chiede al figlio dove fossero finiti tutti mentre veniva rapito da Cesur e perché Adalet non fosse andata a cercarlo. Ormai sospetta persino della moglie.

Suhan si reca all'officina di Rifat, più che altro in cerca di una persona con cui sfogarsi. Cesur la vede dalle telecamere di sorveglianza e chiama subito Rifat per sapere il motivo della visita di Suhan. Cahide si confronta con Bulent riguardo a Hulya: ora che è davvero incinta, dovrebbe allontanarla e trovare un modo per disfarsene definitivamente, ma vengono interrotti da una chiamata di Banu e Cahide intuisce che i due sono sempre più vicini.

Dopo l'incontro con Rifat, Suhan decide di passare la notte a Nisantasi; la mattina dopo, Hulya, avendo chiavi e codice di sicurezza riesce ad entrare.

In seguito all'aggressione subita da Suhan, Cesur vuole portarla via da quella casa, ma lei si rifiuta. Non si fida più di lui e decide di porre fine al loro matrimonio. Cesur non è d'accordo e strappa le carte che gli presenta l'avvocato di Suhan.

Adalet incontra suo fratello Riza in carcere. Riza cerca di convincerla a testimoniare contro Tahsin, promettendole una vita libera.

Tahsin viene dimesso dall'ospedale e Korhan decide di portarlo dove sono stati uccisi il direttore dell'orfanotrofio e Hasan. Giunti sul posto, confessa al padre che quella sera aveva visto tutto. Mentre Tahsin cerca di giustificarsi, arrivano Cesur e Suhan. Tahsin è disposto a raccontare tutto a Cesur a patto che Suhan mantenga la promessa che gli aveva fatto: divorziare da Cesur.