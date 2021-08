Brave and beautiful anticipazioni 10 agosto 2021: il padre di Cesur si è suicidato?

Brave and beautiful torna oggi, martedì 10 agosto 2021 alle 14:45 su Canale 5, con una nuova puntata: qualcuno sta cercando di far credere a Cesur che suo padre sia morto suicida.

Tahsin e i suoi uomini cercano di far credere a Cesur che suo padre si sia suicidato, ma lui non si lascia convincere e continua le sue indagini. Turan invece, minacciato, ritira la sua disponibilità a testimoniare. Cahide e Hulya portano avanti il loro piano per nascondere la finta gravidanza: Hulya si fa trovare in una situazione ambigua con Korhan. Nel frattempo Korhan, Suhan e Cesur non partecipano al Consiglio d'Amministrazione: Tahsin rinuncia temporaneamente alla carica di Presidente, con grande stupore di Mihriban.

Tahsin pensa a come ingannare Cesur, nel frattempo Suhan ha paura che Cesur sia andato da suo padre, come anticipa il promo dell'episodio 27.

La soap turca di Canale 5, che tornerà in onda oggi, martedì 10 agosto 2021, dopo la pausa del weekend, va in onda dal lunedì al venerdì intorno alle 14:45 su Canale 5.

Sarà possibile seguire naturalmente la soap in contemporanea anche in streaming grazie al servizio Mediaset Infinity.