Bone: i fumetti di Jeff Smith diventano una serie animata Netflix

Bone, il fumetto di Jeff Smith, verrà adattato da Netflix in una nuova serie per ragazzi animata dedicata alle avventure dei tre cugini.

Bone avrebbe dovuto diventare un film prodotto da Warner Bros. che nel 2008 aveva ottenuto i diritti per portare i personaggi sul grande schermo. Nel 2016 Mark Osborne, regista di Kung Fu Panda, era stato indicato come co-autore e regista del primo capitolo del franchise animato.

La storia racconta le avventure dei cugini Bone mentre vivono delle avventure attraverso un deserto vasto e inesplorato che porta a una vallata misteriosa piena di creature meravigliose e terrificanti.

Jeff Smith ha dichiarato: "Ho aspettato a lungo questo progetto. Netflix è la casa perfetta per Bone. I fan dei libri sanno che la storia si sviluppa capitolo dopo capitolo e libro dopo libro". Jeff Smith ha quindi aggiunto: "Una serie animata è esattamente il modo perfetto per adattare questo racconto. Il team di Netflix capisce Bone ed è determinato a fare qualcosa di speciale. Si tratta di una buona notizia per i ragazzi e gli amanti dei cartoni di tutto il mondo".

Bone è stato pubblicato dal 1991 al 2004 ed è composto da 55 numeri del fumetto. Scholastic, dal 2005, ha ripubblicato l'intera opera suddivisa in nove graphic novel, vendendo oltre 8 milioni di copie in 30 nazioni diverse.