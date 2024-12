Bolzano Filmfestival Bozen istituisce il premio Regione Autonoma Trentino-Alto Adige per la Distribuzione

Un nuovo premio istituito dal Bolzano Film Festival Bozen (BFFB) favorirà la distribuzione e la circolazione di opere meritevoli. Il Premio Regione Autonoma Trentino-Alto Adige per la Distribuzione, del valore di 10.000 euro, vuole contribuire a rendere accessibili al pubblico italiano film di alta qualità e promuovere la distribuzione di opere cinematografiche indipendenti.

Vincenzo Bugno, direttore artistico del BFFB ha commentato: "L'industria cinematografica, la visibilità delle opere e le modalità di fruizione stanno subendo rapide trasformazioni. La produzione di un film richiede impegno, passione, dedizione e un lavoro intenso. Sono convinto che i festival possano avere un ruolo determinante per la loro diffusione, andando oltre la semplice programmazione durante l'evento. Sono felice che il BFFB, grazie al sostegno della Regione Trentino-Alto Adige, con il nuovo premio alla distribuzione possa avvicinare un pubblico sempre più ampio ad opere di grande valore, consolidando il ruolo centrale delle sale cinematografiche come luoghi unici e insostituibili di aggregazione sociale e culturale."

Un premio che favorisce la circolazione della cultura

Il Bolzano Film Festival Bozen lancia questa iniziativa per dare un segnale forte a favore della distribuzione indipendente e della circolazione più ampia possibile dei film di alto valore culturale. La Regione Autonoma Trentino-Alto Adige condivide pienamente questa visione, come spiega l'Assessore Angelo Gennaccaro: "La cultura è un motore fondamentale per la crescita e lo sviluppo di una comunità, ed è nostro dovere garantire che essa sia accessibile al maggior numero di persone possibile. Con questo premio vogliamo da un lato incentivare la diffusione di film indipendenti, offrendo visibilità e opportunità a talentuosi registi che si distinguono per la loro capacità di innovare e raccontare storie uniche; dall'altro contribuire a promuovere un accesso sempre più inclusivo alla bellezza e alla riflessione che il cinema può offrire. L'iniziativa si inserisce in un più ampio impegno della Regione per il sostegno alle attività promosse da associazioni locali nel settore dell'integrazione europea e dell'interesse regionale. Tra queste attività il Bolzano Film Festival Bozen si colloca tra le eccellenze che la Regione da anni sostiene e sono orgoglioso che tale sostegno abbia consentito di ideare questo nuovo premio che sono certo contribuirà a rafforzare il legame tra cinema, territorio e pubblico."

Il premio sarà assegnato da una giuria internazionale e vi concorrono tutti i film delle sezioni Concorso BFFB38 e RealeNonReale. Particolare attenzione sarà rivolta a opere che si distinguono per la profondità dei contenuti e la qualità artistica e che hanno il potenziale per entusiasmare un vasto pubblico nelle sale cinematografiche italiane.