Bluey: in arrivo nuovi set LEGO grazie alla partnership con BBC

La serie animata Bluey, grazie a una nuova partnership stretta tra il Gruppo LEGO e BBC Studios, ispirerà la creazione di alcuni set con cui i fan, anche i più piccini, potranno ricreare il mondo della simpatica cagnolina nelle proprie case.

Per ora non sono stati svelati i dettagli dei sei set che verranno svelati in primavera, ma è stato condiviso un simpatico video promozionale per compiere l'annuncio.

La partnership tra LEGO e BBC Studios

La collaborazione tra Gruppo LEGO e BBC Studios diventerà realtà con sei nuovi set LEGO Bluey 4+ e LEGO DUPLO, che saranno svelati in primavera.

Bluey, come sanno bene moltissimi bambini e gli spettatori di ogni età, è un'adorabile cagnolina di razza Australian Cattle, un vulcano di energia. Vive con la mamma, il papà e la sorellina Bingo, che vengono coinvolti insieme a tutto il vicinato nei suoi buffi giochi e in mille avventure all'insegna del divertimento.

La partnership annunciata poche ore fa si pone l'obiettivo di creare momenti altrettanto gioiosi per le famiglie, che potranno così costruire e interpretare le loro scene preferite della serie animata, puntando sul gioco di ruolo e sulla creatività.

Le dichiarazioni nell'annuncio della partnership

Michaela Edgerley Stovicek, Head of Preschool del Gruppo LEGO, ha dichiarato: "Siamo assolutamente entusiasti di unire i mondi di LEGO e Bluey con il team di BBC Studios. Era da tempo che desideravamo questa collaborazione e crediamo che sia un'accoppiata perfetta per i giovani costruttori e per le famiglie. Proprio come noi, il marchio Bluey ha il gioco al centro di tutto ciò che fa e questo si allinea alla perfezione con i valori e la missione del marchio LEGO".

Julie Kekwick, Head of Licensing Hardlines Consumer Products di BBC Studios, ha aggiunto: "Siamo entusiasti di collaborare con il Gruppo LEGO per Bluey. Siamo convinti che i nuovi set regaleranno alle famiglie un'occasione fantastica per interagire con gli amati personaggi e le storie della serie, dando il via a un gioco ancora più fantasioso ispirato a questi mitici cagnolini".

Bluey è la serie più vista del 2024 a livello mondiale su Disney+ e la serie più vista dell'anno in streaming negli Stati Uniti, con oltre 50,5 miliardi di minuti guardati. Occupa anche il primo posto tra i cartoon su ABC Australia, su CBeebies e Disney+ nel Regno Unito e su Disney Jr in Canada, Spagna, Portogallo, Polonia e Sudafrica.