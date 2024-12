Bluey: il film della popolare serie animata australiana è in fase di sviluppo

Dopo mesi di speculazioni, la serie di successo per bambini Bluey, che ha come protagonisti i simpatici amici a quattro zampe, sbarcherà presto sul grande schermo.

Grazie a un accordo tra Disney e BBC Studios, la serie australiana sarà infatti adattata in un film, previsto in uscita nel 2027. La Disney detiene i diritti globali per la distribuzione nelle sale e lo streaming.

Il film sarà scritto e diretto dal creatore di Bluey, Joe Brumm, ed è prodotto da Ludo Studio. Nonostante l'annuncio di Brumm del suo abbandono alla serie TV per concentrarsi sul film, lo show continuerà senza la sua partecipazione.

Una serie di successo

La serie australiana racconta le avventure della piccola cagnolina di razza Australian Cattle Dog, Bluey, e della sua famiglia: la mamma Chilli, il papà Bandit e la sorella Bingo. Lo show ha conquistato il pubblico globale con le sue storie affascinanti, divertenti e universali sulla vita familiare quotidiana, arricchite dalla particolarità di avere una tavolozza di colori che può essere percepita anche dai nostri amici a quattro zampe, come il giallo, il blu e il grigio.

"Ho sempre pensato che Bluey meritasse una proiezione sul grande schermo. Voglio che questo film diventi un'esperienza che tutta la famiglia possa vivere insieme", ha dichiarato Brumm. Alan Bergman e Dana Walden, co-presidenti di Disney Entertainment, hanno aggiunto: "Dal suo debutto su Disney Jr. e Disney+, Bluey è diventato un fenomeno globale, unendo le famiglie di tutto il mondo con le sue storie sentite di gioco, immaginazione e connessione".

La Disney distribuirà il film di Bluey nelle sale cinematografiche di tutto il mondo, per poi renderlo disponibile sulla sua piattaforma di streaming, Disney+. Il film sarà prodotto da Amber Naismith (Happy Feet), mentre Richard Jeffery tornerà a co-dirigere. Brumm sarà produttore esecutivo insieme a Charlie Aspinwall e Daley Pearson di Ludo Studio e Justine Flynn di BBC Studios.

Commentando la sua decisione di concentrarsi sul film, Brumm ha dichiarato: "Dopo un periodo di lontananza dalla serie, durante il quale ho lavorato su un altro progetto, è riemersa una vecchia idea e, prima che me ne accorgessi, avevo scritto una sceneggiatura che mi piaceva molto. Dopo una lunga serie di contratti, stiamo finalmente per realizzare un film d'animazione su Bluey".