Blood Red Sky: il teaser del film action-horror in arrivo su Netflix

Netflix ha condiviso online un teaser del film Blood Red Sky, un progetto action-horror che debutterà in streaming il 23 luglio.

Blood Red Sky è il nuovo thirller in arrivo il 23 luglio su Netflix e il teaser regala le prime anticipazioni riguardanti il film che unisce elementi action a un intreccio a tinte sovrannaturali che coinvolge anche i vampiri.

Nel video si mostra infatti quello che accade quando un gruppo di terroristi cerca di dirottare un aereo senza sapere che a bordo c'è una donna che nasconde da tempo il fatto di essere un vampiro.

Alla regia del film Blood Red Sky c'è il regista tedesco Peter Thorwarth (The Wave), autore della sceneggiatura in collaborazione con Stefan Holtz. Il filmmaker aveva già sviluppato una storia simile in occasione di un breve cortometraggio condiviso online nel 2015.

La protagonista è l'attrice Peri Baumeister (Skylines) e nel cast ci sono anche Graham McTavish e Dominic Purcell.

Le riprese si sono svolte nel 2020 nella Repubblica Ceca, con un budget di circa 15 milioni di euro.

La sinossi ufficiale anticipa:

Una donna con una misteriosa malattia è costretta ad agire quando un gruppo di terroristi tenta di dirottare un volo transatlantico notturno. Per proteggere suo figlio, dovrà svelare il suo oscuro segreto e scatenare il vampiro che è in lei.