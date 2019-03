Blockbuster: ecco come resiste l'ultimo negozio al mondo della catena

Marica Lancellotti

La catena Blockbuster potrebbe cessare di esistere, se non fosse per quell'ultimo negozio al mondo che resiste nel cuore dell'Oregon. Siamo a Bend, una cittadina montana con meno di 100.000 abitanti che, dalla fine di marzo, diventerà l'ultimo baluardo della catena di videonoleggio.

In realtà esisterebbe un altro negozio, in Australia, che ha però smesso di noleggiare DVD lo scorso giovedì e chiuderà entro la fine di questo mese. Così la signora Sandi Harding, proprietaria del Blockbuster di Bend, in Oregon, diventerà l'unica persona al mondo a possederne uno. Alla giornalista del New York Times che l'ha intervistata, Sandi ha spiegato le ragioni del successo e della sua controtendenza di una catena che, per dire, in Italia è completamente sparita nel 2012 e ha dichiarato fallimento nel 2013. Anzitutto è la località a preservare l'abitudine al noleggio: la bassa densità di popolazione della zona in cui si trova Bend ha fatto sì che i cavi per internet ad alta velocità non raggiungessero molte abitazioni. Così tra i clienti di Mrs. Harding ci sono tanti cittadini di Bend e dintorni per cui è semplicemente troppo complicato o impossibile guardare un film su Netflix o Amazon senza troppe interruzioni, se non addirittura scaricarne illegalmente. Tutte persone che, come anche noi fino a qualche anno fa, la sera, prima di tornare a casa, passano da Sandi a noleggiare un DVD.

L'ultimo Blockbuster del mondo ha al momento circa 4.000 clienti e, incredibile ma vero, il loro numero è in crescita. Da quando si è diffusa la voce che quello di Bend sarebbe stato l'ultimo negozio attivo sulla Terra, infatti, Sandi Harding sta ricevendo continuamente nuove richieste di tesseramento: tutto merito dell'effetto nostalgia per gli anni '90! La proprietaria ha infatti spiegato che il suo videonoleggio è diventato una vera e propria attrazione per turisti, tanto che ad oggi una buona parte del guadagno è data dalla vendita di gadget commemorativi del caro, vecchio Blockbuster. Addirittura un birrificio locale le ha prodotto e consentito di vendere in negozio una birra chiamata The Last Blockbuster. Il negozio di Bend è diventato una sorta di orgoglio locale, con tanto di documentario celebrativo in uscita, e promette di dare battaglia allo spettro della chiusura ancora per molto perchè, come ricorda fieramente Sandi Harding, il contratto che la lega al marchio Blockbuster è ancora lungo.