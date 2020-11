Black Friday Week: offerte su TV e Home Entertainment

Il Black Friday 2020 si avvicina e Amazon inaugura la settimana di fuoco (Black Friday Week 2020) per lo shopping online con migliaia di offerte su TV e Home Entertainment! In attesa delle promozioni più sorprendenti durante il Venerdì Nero, abbiamo selezionato per voi alcune delle offerte più gustose riguardanti la categoria comprendente schermi, soundbar e tutto ciò che serve per un'ottima fruizione di film e serie tv.

A disposizione degli utenti di Amazon.it ci sono tantissimi articoli di marca, dalle soundbar Samsung, ai televisori HISENSE fino a 50 pollici, passando per le smart TV di Sony e di Samsung, spazio anche ai sintoamplificatori di Yamaha, in grandi offerte. E con Amazon Prime, qui per ottenere i primi 30 giorni gratuiti, le consegne sono super veloci!

Ecco una carrellata di alcune tra le migliori offerte di TV e Home Entertainment:

Supporto TV fisso CME ES400, per Tv a Schermo Piatto da 40'' a max 50'', VESA (in mm) (14,99€ - 51% di sconto)

Sony KD55X7055PBAEP, Smart Tv 55 Pollici, Tv 4K Hdr Led Ultra Hd (Nero, Modello 2020) (569€ - 37% di sconto)

Philips 6800 series 55PUS6814/12 55" 4K UHD Smart TV, Amazon Alexa built-in, Ambilight, HDR 10+, Dolby Vision, Dolby Atmos (479€ - 40% di sconto)

LG OLED TV AI ThinQ OLED55BX6LB, Smart TV 55'', Processore α7 Gen3 con Dolby Vision IQ / Dolby Atmos (999€ - 50% di sconto)

Samsung QE50Q64TAUXZT Serie Q64T QLED Smart TV 50", Ultra HD 4K, Wi-Fi, Silver, 2020, Esclusiva Amazon (479€ - 44% di sconto)

LG SL7Y Soundbar 3.1 Canali da 420W, con Tecnologia DTS Virtual:X e Dolby Digital, Subwoofer Wireless e Chromecast Integrato (279,99€ - 38% di sconto)

Samsung Soundbar HW-T400/ZF da 40 W, 2.0 Canali, Nero (84,99€ - 43% di sconto)

Sharp Aquos 4T-C40BL2EF2AB - 40" Smart TV 4K Ultra HD Android 9.0, Wi-Fi, DVB-T2/S2, 3840 x 2160 Pixels, Nero, suono Harman Kardon, 4xHDMI 3xUSB, 2019 (299€ - 33% di sconto)

E inoltre: