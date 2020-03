Billie Eilish si spoglia in un video: "Non avete mai visto il mio corpo, ma lo giudicate"

Billie Eilish, per l'interludio dei suoi concerti, ha realizzato a sorpresa un video in cui si spoglia per andare contro i pregiudizi e il bodyshaming nei confronti del suo aspetto fisico, spesso al centro delle discussioni online a causa della sua scelta di indossare abiti oversize.

La ragazza, star della musica con cinque premi Grammy conquistati e oltre 34 in totale, ha sempre voluto che l'attenzione venga data alla sua musica, non ai look o al suo corpo. Billie Eilish, che ora ha 18 anni, ha però deciso di criticare duramente il bodyshaming realizzando un video con cui vengono aperti tutti i concerti del suo tour Where do we go?.

L'artista, nell'interludio del tour, dichiara mentre si libera degli indumenti che indossa: "Mi conoscete realmente? Avete opinioni, sulle mie opinioni, sulla mia musica, sui miei abiti, sul mio corpo. Alcune persone odiano quello che indosso. Alcune persone lo lodano. Alcune persone lo usano per attaccare gli altri. Alcune lo usano per criticare me, ma vi sento sempre mentre osservate e nulla passa inosservato, quindi mentre percepisco i vostri sguardi, la vostra disapprovazione o il vostro sollievo, se vivessi seguendoli non sarei mai in grado di muovermi".

Billie ha quindi dichiarato duramente: "Vorreste che fossi più piccola? Più fragile? Più delicata? Più alta? Vorreste che fossi silenziosa? Le mie spalle vi provocano? Il mio petto? Sono il mio stomaco? I miei fianchi? Il corpo in cui sono nata non è quello che volevate? Se indosso ciò che è confortevole non sono una donna, se mi tolgo gli strati sono una prostituta".

La cantante ha ribadito: "Anche se non avete mai visto il mio corpo lo giudicate ancora e mi giudicate per il mio fisico. Perché? Fate delle supposizioni sulle persone in base alla loro taglia".

Billie ha quindi voluto sottolineare: "Il mio valore è basato solo sulla vostra percezione? O la vostra opinione nei miei confronti non è una mia responsabilità".