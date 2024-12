Biglietti d'Oro 2024: a Bologna, Napoli, Milano e Roma le sale col maggior numero di spettatori

Come da tradizione, le Giornate Professionali di Cinema di Sorrento 2024 hanno assegnato i Biglietti d'Oro alle sale cinematografiche col maggior numero di spettatori (sulla base del numero di schermi). Tra i vincitori il Cinema Modernissimo di Bologna (categoria monosala), il Modernissimo Multicinema di Napoli (categoria cinema da 2 a 4 schermi), la Multisala Citylife Anteo di Milano (da 5 a 7 schermi) e The Space Cinema Parco de' Medici di Roma (da 8 e + schermi).

Il Biglietto d'Oro all'esercente della sala cinematografica ANEC con la media schermo più alta è stato assegnato a Supercinema di Rovereto (Cinema 2-4 schermi fino a 50mila abitanti), Stabia Hall di Castellammare di Stabia (Cinema 2-4 schermi da 50mila a 100mila abitanti), Cinema Modena di Trento (Cinema 2-4 schermi da 100mila a 200mila abitanti), Rouge et Noir di Palermo (Cinema 2-4 schermi oltre 200mila abitanti), Multisala King di Lonato Sul Garda (Cinema 5-7 schermi fino a 50mila abitanti), Cinelandia di Gallarate (Cinema 5-7 schermi da 50mila a 100mila abitanti), Uci Luxe Palladio di Vicenza (Cinema 5-7 schermi da 100mila a 200mila abitanti), The Space Cinema di Cerro Maggiore (Cinema 8+ schermi fino a 50mila abitanti), UCI Cinemas di Casoria (Cinema 8+ schermi da 50mila a 100mila abitanti), Multisala Oz di Brescia (Cinema 8+ schermi da 100mila a 200mila abitanti), The Space Cinema di Napoli (Cinema 8+ schermi oltre 200mila abitanti).

Premi anche per gli esercenti delle sale cinematografiche ANEC con il maggior numero di ingressi: Don Bosco di San Dona' di Piave (Monosala fino a 50mila abitanti), Cinema Astra di Lucca (Monosala da 50mila a 100mila abitanti), Cinema Roma di Trento (Monosala da 100mila a 200mila abitanti). Il Premio Speciale ANEC dedicato alle "Sale del centenario" (che hanno compiuto 100 anni di attività nel 2024) va al Cinema Politeama di Fano, al Multisala Paolillo di Barletta, al Politeama Italia di Bisceglie, al Teatro Verdi di Martina Franca.

Le Giornate Professionali di Cinema - Next Generation, che si concludono oggi, sono organizzate dall'ANEC in collaborazione con l'ANICAe si avvalgono del sostegno della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, del Comune di Sorrento, della Regione Campania, di SIAE con il patrocinio del MASE, dell'Ambasciata di Francia in Italia, del David di Donatello-Accademia del Cinema Italiano, di Cinema e Immagini per la Scuola; il partner tecnico ufficiale è Cinemeccanica ed il Main Media partner è Cinecittà News. Info e programma completo su www.giornatedicinema.com.