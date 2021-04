Bernadette Soubirous: la storia vera della ragazza che ha ispirato diversi film

Bernadette Soubirous, una mistica e religiosa francese famosa per aver reso Lourdes famosa in tutto il mondo, è stata al centro di diversi film nel corso degli anni.

La storia vera di Bernadette Soubirous, una mistica e religiosa francese proclamata santa da papa Pio XI nel 1933, ha ispirato, nel corso degli anni, diversi film e serie televisive: centro di molta attenzione, la sua figura è stata rievocata più volte tanto dal cinema quanto dalla televisione.

La sua vita fu descritta nel romanzo di Franz Werfel, Il canto di Bernadette, che fu in seguito adattato in un film di Henry King del 1943 intitolato The song of Bernadette, con Jennifer Jones nel ruolo della mistica che valse all'attrice il Premio Oscar. Nel 1960, invece, uscì il film di Robert Darène, intitolato Il suffit d'aimer, che narra la storia di una studentessa dalla salute fragile che studia presso la scuola delle suore di Lourdes.

Nel 1988 la vita di Bernadette ispirò un nuovo film diretto da Jean Delannoy con Sydney Penny nel ruolo della santa e il suo sequel intitolato La passione di Bernadette. Nel 2000 uscì Lourdes, una miniserie televisiva scritta da vari autori, tra cui Vittorio Messori.

Risale invece al 2011 il film Bernadette - Miracolo a Lourdes, intitolato Je m'appelle Bernadette nella versione in lingua originale, con Alessandra Martines nel ruolo di Louise, la madre della celebre mistica. Bernadette è conosciuta in tutto il mondo per le apparizioni mariane alle quali riferì di aver assistito in una grotta del suo paese natale.

Tali visioni riguardano una "signora vestita di bianco", divenuta nota poi come Nostra Signora di Lourdes, a cui la ragazza, allora quattordicenne, ha sempre sostenuto di aver assistito. Le diciotto apparizioni di cui fu testimone Bernadette Soubirous hanno reso Lourdes uno dei principali luoghi di pellegrinaggio dei fedeli cattolici di tutto il globo.