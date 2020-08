Berlinale 2021, i premi agli attori diventano gender neutral, abolite categorie maschili e femminili

La Berlinale 2021 sarà la prima edizione del prestigioso festival ad assegnare premi gender neutral, eliminando quindi le categorie Miglior Attore e Miglior Attrice, come annunciato da un comunicato stampa in cui si rivelano i primi dettagli dell'evento in programma dall'11 al 21 febbraio 2021.

L'organizzazione ha assicurato che si sta lavorando per mantenere la versione fisica dell'appuntamento cinematografico, pur compiendo delle modifiche per assicurare la sicurezza di tutti i partecipanti.

A partire dall'edizione 2020 la Berlinale assegnerà otto premi, confermando inoltre che non sarà più consegnato l'Orso d'argento Alfred Bauer a causa delle scoperte confermate da uno studio storico legate al primo direttore del Festival che era un sostenitore del nazionalsocialismo.

I riconoscimenti che verranno decisi dalla giuria internazionale saranno quindi:

Orso d'oro per il Miglior Film (assegnato ai produttori)

Orso d'argento - Gran premio della Giuria

Orso d'argento al Miglior Regista

Orso d'argento Premio della Giuria

Orso d'argento per la Miglior performance da protagonista

Orso d'argento per la Miglior performance non protagonista

Orso d'argento per la Miglior Sceneggiatura

Orso d'argento per il Miglior Contributo Artistico

I direttori della Berlinae, Mariette Rissenbeek e Carlo Chatrian, hanno dichiarato: "Crediamo che non separare i premi nelle categorie della recitazione in base al genere rappresenti un segnale all'insegna di una maggiore consapevolezza per quanto riguarda la sensibilità alle questioni di genere nel settore cinematografico".

L'edizione 2021 manterrà una struttura ibrida per quanto riguarda l'European Film Market, mentre verranno compiuti degli aggiustamenti alla struttura del festival. Bisognerà invece ancora attendere per scoprire eventuali cambiamenti alla programmazione o al numero di opere presentate.

La sezione Generation, invece, proporrà nelle sezioni Generation KPlus e Generation 14plus solo film della durata superiore ai 60 minuti e non ci saranno cortometraggi.